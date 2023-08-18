Во сколько обойдется студентам аренда квартиры или комнаты в Украине — Finance.ua

Во сколько обойдется студентам аренда квартиры или комнаты в Украине
Аналитики OLX Недвижимость проанализировали предложения по аренде однокомнатных квартир и комнат в крупнейших городах Украины.
Квартиры vs комнаты
Статистика показывает, что украинцы больше интересуются арендой квартир, чем комнат. Количество запросов по поиску однокомнатных квартир в Киеве в 4,5 раза превышает аналогичные запросы по аренде комнат. При этом и выбор квартир больше — 9 тыс. объявлений против почти 4 тыс. предложений комнат.
Похожая ситуация и в других крупных городах. Вторым по популярности городом для аренды квартиры является Одесса (более 93 тыс. запросов), далее следуют Львов (почти 72 тыс. запросов), Днепр и Харьков (55 и 52 тыс. соответственно).
Замыкает пятерку Запорожье. Из-за сложной ситуации безопасности спрос на квартиры и комнаты в Запорожье существенно ниже других крупных городов — в июле на платформе было 22 тыс. запросов относительно однокомнатных квартир и почти 4 тыс. откликов на объявления об аренде комнат.
Арендного жилья не хватает
Спрос обычно превосходит предложение во всех проанализированных городках. Самая большая конкуренция за жилые метры в Киеве — на 9 тыс. 1-комнатных квартир зафиксировано более 220 тыс. откликов.
Похожая ситуация и с предложением арендуемых комнат. В Одессе на 10 тыс. запросов приходится почти в 10 раз меньше объявлений. В Харькове арендовать комнату есть шанс только у каждого четвертого.
По количеству объявлений на последнем месте среди проанализированных городов также Запорожье. Аналитики нашли 759 предложений квартир и только 193 объявления об аренде комнат. Даже несмотря на сравнительно низкий спрос, это в разы меньше количества желающих.
Стоимость
Аналитики прогнозируют, что ближе к осени стоимость арендного жилья традиционно может возрасти из-за начала учебного года и окончания периода отпусков.
Сейчас же дешевле всего можно арендовать квартиру в Харькове. Самым дорогим остается Львов — сказывается удаленность от зоны активных боевых действий.
Медианная цена аренды однокомнатных квартир в июле составляла:
- Львов — 14 627 грн;
- Киев — 10 980 грн;
- Днепр — 8 500 грн;
- Одесса — 7 000 грн;
- Запорожье — 5 000 грн;
- Харьков — 4 000 грн.
Похожая ситуация и с комнатами. Харьков и Запорожье наиболее бюджетные (2 000 грн), далее следуют Одесса (2 500 грн), Киев и Днепр (3 000 грн). Замыкает пятерку с медианой ценой 4 000 грн за комнату.
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