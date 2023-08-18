Во сколько обойдется студентам аренда квартиры или комнаты в Украине — Finance.ua

Во сколько обойдется студентам аренда квартиры или комнаты в Украине Сегодня 08:02 — Личные финансы

Во сколько обойдется студентам аренда квартиры или комнаты в Украине

Аналитики OLX Недвижимость проанализировали предложения по аренде однокомнатных квартир и комнат в крупнейших городах Украины.

Квартиры vs комнаты

Статистика показывает, что украинцы больше интересуются арендой квартир, чем комнат. Количество запросов по поиску однокомнатных квартир в Киеве в 4,5 раза превышает аналогичные запросы по аренде комнат. При этом и выбор квартир больше — 9 тыс. объявлений против почти 4 тыс. предложений комнат.

Похожая ситуация и в других крупных городах. Вторым по популярности городом для аренды квартиры является Одесса (более 93 тыс. запросов), далее следуют Львов (почти 72 тыс. запросов), Днепр и Харьков (55 и 52 тыс. соответственно).

Замыкает пятерку Запорожье. Из-за сложной ситуации безопасности спрос на квартиры и комнаты в Запорожье существенно ниже других крупных городов — в июле на платформе было 22 тыс. запросов относительно однокомнатных квартир и почти 4 тыс. откликов на объявления об аренде комнат.

Арендного жилья не хватает

Спрос обычно превосходит предложение во всех проанализированных городках. Самая большая конкуренция за жилые метры в Киеве — на 9 тыс. 1-комнатных квартир зафиксировано более 220 тыс. откликов.

Похожая ситуация и с предложением арендуемых комнат. В Одессе на 10 тыс. запросов приходится почти в 10 раз меньше объявлений. В Харькове арендовать комнату есть шанс только у каждого четвертого.

По количеству объявлений на последнем месте среди проанализированных городов также Запорожье. Аналитики нашли 759 предложений квартир и только 193 объявления об аренде комнат. Даже несмотря на сравнительно низкий спрос, это в разы меньше количества желающих.

Стоимость

Аналитики прогнозируют, что ближе к осени стоимость арендного жилья традиционно может возрасти из-за начала учебного года и окончания периода отпусков.

Сейчас же дешевле всего можно арендовать квартиру в Харькове. Самым дорогим остается Львов — сказывается удаленность от зоны активных боевых действий.

Медианная цена аренды однокомнатных квартир в июле составляла:

Львов — 14 627 грн;

Киев — 10 980 грн;

Днепр — 8 500 грн;

Одесса — 7 000 грн;

Запорожье — 5 000 грн;

Харьков — 4 000 грн.

Похожая ситуация и с комнатами. Харьков и Запорожье наиболее бюджетные (2 000 грн), далее следуют Одесса (2 500 грн), Киев и Днепр (3 000 грн). Замыкает пятерку с медианой ценой 4 000 грн за комнату.

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