Где выгоднее арендовать квартиру — в Киеве или в пригороде (исследование) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Где выгоднее арендовать квартиру — в Киеве или в пригороде (исследование)

Аналитики приложения для поиска аренды Bird исследовали , где удобнее и дешевле арендовать квартиру в Киеве.

Юго-западная сторона города

Самая дешевая юго-западная сторона города — район левого берега и Борисполь рядом.

Медиана цены однокомнатной квартиры на Березняках и Харьковском массиве 9000 грн, в то время как в Борисполе 6500 грн. Трехкомнатную для всей семьи вы также не найдете дешевле по всему пригороду — 8500 грн, тогда как в ближайших столичных районах уже 13 000 грн и даже 16 200 грн.

Время в пути до метро из центра Борисполя — 22 км по очень хорошей дороге. А вот если ехать на машине из Борисполя в центр Киева утром в час пик, то из-за перекрытых мостов время на дорогу может достигать 2 часов. Однако всегда можно оставить автомобиль возле метро и воспользоваться общественным транспортом.

Инфографика: Bird

Юго-восточная сторона

Почти такие же цены на жилье с юго-восточной стороны Киева — в Буче и Ирпене.

Медиана цены однокомнатной квартиры в Буче, Ирпене — 8000 грн, в Коцюбинском, но чуть ближе к Киеву — уже 8200 грн. В то время как на Виноградаре — 8700 грн, небольшая разница, но в этом районе довольно далеко метро. До ближайшей станции метро от Бучи — 17 км, а от Коцюбинского — 4 км, из Виноградаря — 7 км.

Инфографика: Bird

Северо-западная сторона

На Лесной жить дешевле, чем в ближайшем пригороде — Броварах.

Медиана стоимости однокомнатной квартиры на Лесной — 6500 грн, так же как в Борисполе, кстати. А вот в Броварах однокомнатная квартира обойдется уже в 8000 грн.

Трехкомнатная квартира на Лесной тоже ощутимо дешевле — 9500 грн, а в Броварах 12 000 грн. Что касается транспортной развязки, то на Лесной есть метро, ​​а из Броваров до Лесной — 15 км, однако много общественного транспорта.

Инфографика: Bird

Северная сторона

Следующий пригород — Вышгород.

Медиана стоимости однокомнатной квартиры в Вышгороде — 8500 грн, это дороже Борисполя, однако до метро почти вдвое меньше — 12 километров. Пробки все равно утром в час пик будут, но они повсюду есть.

На ближайшей к Вышгороду Оболони однокомнатная квартира обойдется в среднем в 10 000 грн. А вот разница в трехкомнатных уж очень большая — почти в два раза. На Оболони 23 200 грн, а в Вышгороде 10 000 грн.

Инфографика: Bird

Юго-западная часть

Юго-западная часть — это правый берег Днепра, так что, без мостов до центра и пробок на них. От ближайших Новоселок до метро всего 3 км, от самого отдаленного Вишневого — 10 км.

В Новоселках однокомнатная квартира дороже, чем в некоторых частях Киева, однако в Вишневом те же 8 000 грн.

В общем этот пригород кажется самым дорогим, как и окрестности столицы, однако он едва ли не самый удобный что касается времени на дорогу. В часы пик время на машине от Вишневого до ближайшего метро займет 40 мин.

Инфографика: Bird

Западная сторона

Борщаговка и окрестности. Этот пригород активно развивается и можно встретить весьма приятный жилой фонд и ремонт.

От Борщаговки до метро 6 км, а от Софиевской Борщаговки — 8, от Чаек — тоже 7 км. Близко, удобно. Однако в машине так же придется стоять в пробках более часа до центра Киева.

Стоимость однокомнатной квартиры на Борщаговке — 8000 грн, а на Софиевской — 9000 грн. Причина — старый и новый жилой фонд.

Трехкомнатные квартиры на Софиевской Борщаговке тоже несколько дороговаты, но сильно дороже, чем в ближайших окрестностях города, однако в Чайках немного дешевле.

Инфографика: Bird

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