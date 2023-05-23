Во Львове разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты похитили с карт украинцев 6 миллионов — Finance.ua
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Во Львове разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты похитили с карт украинцев 6 миллионов

Криминал
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Во Львове разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты похитили с карт украинцев 6 миллионов
Во Львове разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты похитили с карт украинцев 6 миллионов, Фото: gp.gov.ua
Прокуроры Львовской областной прокуратуры сообщили о подозрении 8 участников преступной организации, которая грабила украинцев с помощью фишинговых сайтов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемые организовали схему хищения граждан с помощью так называемых фишинговых сайтов. Они массово рассылали смс и размещали объявления в соцсетях с информацией о возможности получения помощи от государства. В частности, для внутренне перемещенных лиц или единовременной помощи от президента.
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К сообщениям прилагались ссылки на фейковые сайты банковских учреждений. На них потерпевшие вводили свои подлинные данные для доступа к онлайн-банкингу.
Таким образом, члены организации получали коды доступа к банковским счетам потерпевших и могли похищать их средства. По предварительной информации, таким образом, участники группы завладели 6 млн грн.
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В настоящее время работа фишинговых сайтов заблокирована. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.
Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты мобильные телефоны, десятки сим-карт операторов связи, компьютеры и ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты и наличные деньги в сумме более 150 тыс грн и около 5,5 тыс. евро.
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Следственные действия продолжаются. Решаются вопросы об избрании задержанным мер пресечения и наложении ареста на их имущество.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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