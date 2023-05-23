Во Львове обновили графики отключения света на лето — Finance.ua
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Во Львове обновили графики отключения света на лето

Энергетика
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Во Львове обновили графики отключения света на лето
Во Львове обновили графики отключения света на лето
Во Львовской области энергетики уже разработали графики отключения света на лето. Их могут применять из-за возможного дефицита мощности.
Об этом сообщает прессслужба «Львовоблэнерго».
В компании отмечают, что никаких распоряжений от «Укрэнерго» о введении графиков отключений света пока нет. Но сейчас на украинских электростанциях идет масштабный ремонт, который позволит подготовиться к следующему отопительному сезону. В такой ситуации некоторые энергоблоки некоторое время не смогут производить электроэнергию.
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«Также этим летом объемы работ будут больше, чем в предыдущие годы, из-за российских атак минувшей осенью-зимой на энергообъекты. Поэтому в летний период может возникнуть дефицит мощности в энергосистеме и, как следствие, необходимость введения графиков», — объясняют в «Львовоблэнерго».
В компании уточнили, что графики разработаны с учетом специфики летнего периода и прогнозируемого дефицита мощности.
Ознакомиться с графиками отключений света для Львовской области можно по ссылке.
В случае введения графиков «Львовоблэнерго» обещает сразу сообщить об этом на своем сайте и в соцсетях.

Справка Finance.ua:

  • ранее в «Укрэнерго» заявляла, что для сохранения баланса необходимо экономное потребление электроэнергии в вечерние часы, поэтому просит перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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