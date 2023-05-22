Энергорегулятор заявил о необходимости повышения тарифов — Finance.ua

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Энергорегулятор заявил о необходимости повышения тарифов

Энергетика
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Энергорегулятор заявил о необходимости повышения тарифов
Энергорегулятор заявил о необходимости повышения тарифов
В НКРЭКУ обосновали необходимость повышения тарифов на электричество для населения ради ремонта энергосистемы. В энергорегуляторе заявили, что причина повышения тарифа на электроэнергию для населения — необходимость восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов.
Об этом сообщил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в эфире телемарафона Единые новости.
По словам главы регулятора, для подготовки энергосистемы к следующему отопительному сезону необходимо выделить около 45−46 млрд грн.
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По словам Ущаповского, эта сумма необходима на осуществление аварийно-восстановительных работ после повреждений, нанесенных энергетической инфраструктуре в результате российских обстрелов.
Это включает восстановление и подготовку системы к осенне-зимнему периоду, когда пик потребления электроэнергии обычно достигает максимального уровня.
По словам главы НКРЭКУ, тариф на электроэнергию для населения должен вырасти до уровня 2,88 грн за киловатт-час.

Справка Finance.ua:

  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ранее заявлял, что за счет субсидий и энергоэффективных мер население с низким уровнем доходов не ощутит значительного влияния повышения тарифов на электроэнергию;
  • есть предложения повышения тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за 1 кВт-ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-час — при превышении этого лимита). Другое предложение — до 2 и 2,4 грн за кВт-ч соответственно.
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По материалам:
НВ
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