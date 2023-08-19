Во Львове детям погибших военных будут ежегодно выплачивать по 50 тыс. грн — Finance.ua

Во Львове детям погибших военных будут ежегодно выплачивать по 50 тыс. грн Сегодня 16:12 — Личные финансы

Во Львове детям погибших военных будут ежегодно выплачивать по 50 тыс. грн

Во Львове дети, чьи отец или мать погибли на войне, получат ежегодное единовременное пособие.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, размер пособия составит 50 тыс. грн.

Соответствующую программу планируют утвердить в канун Дня Независимости, на очередной сессии горсовета.

Читайте также Правительство приняло два решения касательно помощи детям

Пособие будут предоставлять каждый год до совершеннолетия ребенка. Средства можно будет использовать для обучения или оздоровления. Перечислять их будут опекунам.

Как отмечают в городском управлении соцзащиты, сейчас на такое ​​пособие имеют право 415 детей.

Справка Finance.ua:

правительство планирует изменить выплаты и услуги;

несмотря на войну, украинцы могут получить денежные выплаты при рождении ребенка согласно закону «О государственной помощи семьям с детьми»;



Киев финансово поддерживает семью защитников. В частности, в 2023 году городской целевой программой «Турбота. Назустріч киянам» предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи военнослужащим и их семьям.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.