Правительство приняло два решения касательно помощи детям — Finance.ua

Правительство приняло два решения касательно помощи детям Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Правительство приняло два решения касательно помощи детям

Правительство в ходе заседания 11 августа приняло решение в защиту детей и детства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первое решение касается расширения применения принципа «деньги ходят за ребенком». Теперь родители во всех регионах Украины будут получать деньги на детский отдых напрямую от государства.

«За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные учреждения. Это касается малоимущих, многодетных семей, детей с инвалидностью», — отметил глава правительства.

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Второе решение — перевод на постоянную основу комплексной услуги єМалятко, которая действует с 2020 года. Как сообщил премьер-министр, за это время родители воспользовались ею почти 412 тысяч раз.

«Новый порядок ее предоставления включает в себя до девяти государственных услуг. От регистрации рождения до выдачи „пакета малыша“. Услуга и далее будет доступна в Дії», — отметил Шмыгаль.

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