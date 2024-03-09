Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua

Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения Сегодня 22:36 — Мир

Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабной российской агрессии Франция передала Украине военную технику на общую сумму в 2,615 млрд евро.

Об этом говорится в отчете министерства обороны Франции.

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В отчете указано, что оборудование и материалы адаптированы к условиям боевых действий, в которых находятся Вооруженные силы Украины, а все поставки соответствуют трем критериям:

обеспечение полного цикла (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования);

отсутствие ослабления собственной армии;

контроль эскалации.

Что вошло в список военной помощи

В список помощи вошли: стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, артиллерия, системы ПВО, бронеавтомобили, грузовики, морские лодки, беспилотники, авиационное топливо и другое.

В частности, Франция предоставила:

250 бронеавтомобилей VAB;

38 бронеавтомобилей AMX10;

более миллиона патронов к стрелковому оружию.

Цифры по ракетам Crotale, Aster и SCALP засекречены.

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Кроме того, Париж направил 160 беспилотников и 10 систем для обнаружения БПЛА. Также Украина получила несколько комплексов ПВО: две ЗРК Crotale NG, шесть ЗРК Mistral и одну установку ЗРК Samp/T.

Для ВСУ передали четыре РСЗО LRU, шесть самоходных гаубиц TRF1, 30 самоходных гаубиц Caesar, а также 10 тяжелых минометов 120 мм.

В то же время Париж организовал обучение 10 тысяч украинских военных во Франции и Польше.

УНІАН По материалам:

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