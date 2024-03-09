Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua
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Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения

Мир
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Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения
Во Франции озвучили, что из военной техники и на какую сумму передали Украине с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабной российской агрессии Франция передала Украине военную технику на общую сумму в 2,615 млрд евро.
Об этом говорится в отчете министерства обороны Франции.
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В отчете указано, что оборудование и материалы адаптированы к условиям боевых действий, в которых находятся Вооруженные силы Украины, а все поставки соответствуют трем критериям:
  • обеспечение полного цикла (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования);
  • отсутствие ослабления собственной армии;
  • контроль эскалации.

Что вошло в список военной помощи

В список помощи вошли: стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, артиллерия, системы ПВО, бронеавтомобили, грузовики, морские лодки, беспилотники, авиационное топливо и другое.
В частности, Франция предоставила:
  • 250 бронеавтомобилей VAB;
  • 38 бронеавтомобилей AMX10;
  • более миллиона патронов к стрелковому оружию.
Цифры по ракетам Crotale, Aster и SCALP засекречены.
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Кроме того, Париж направил 160 беспилотников и 10 систем для обнаружения БПЛА. Также Украина получила несколько комплексов ПВО: две ЗРК Crotale NG, шесть ЗРК Mistral и одну установку ЗРК Samp/T.
Для ВСУ передали четыре РСЗО LRU, шесть самоходных гаубиц TRF1, 30 самоходных гаубиц Caesar, а также 10 тяжелых минометов 120 мм.
В то же время Париж организовал обучение 10 тысяч украинских военных во Франции и Польше.
По материалам:
УНІАН
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