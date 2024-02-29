Франция выступила против конфискации замороженных российских активов — Finance.ua
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Франция выступила против конфискации замороженных российских активов

Мир
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Франция выступила против конфискации замороженных российских активов
Франция выступила против конфискации замороженных российских активов
Министр финансов Франции Брюно Ле Мер публично подверг критике мнение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что конфискация замороженных российских активов на сумму около $300 млрд будет законной. Таким образом стали очевидны глубокие разногласия между странами «Большой семерки».
Об этом пишет Reuters.
Ле Мер, выступая после встречи финансовых чиновников G7, отверг позицию США и заявил, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для дальнейших действий и необходима дальнейшая работа.
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«Мы не считаем, что этой правовой основы достаточно», — сказал он, добавив, что необходим широкий международный консенсус.
Он сказал, что любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены международным правом и требуют поддержки всех членов «Большой двадцатки» крупнейших экономик, среди которых россия, Китай и другие страны.
«Эту правовую основу должны принять не только европейские страны, не только страны «Большой семерки», но и все государства-члены мирового сообщества, я имею в виду все государства-члены «Большой двадцатки», — сказал он.
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Несмотря на публичные разногласия, один западный чиновник заявил, что представители G7 твердо согласны с тем, что москва должна уплатить причиненный ею ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов уверены, что существует законный путь, позволяющий конфисковать замороженные активы.
Ле Мер заявил, что использование Европейским Союзом непредвиденных доходов от замороженных активов уже означает значительный шаг вперед, и это мнение поддержал министр финансов Германии Кристиан Линднер.
Линднер заявил журналистам, что выступает за использование процентов, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины в ее войне против москвы, назвав это «реалистичным шагом, который является юридически безопасным и может быть реализован быстро».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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