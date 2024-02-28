В Еврокомиссии предложили покупать оружие для Украины за доходы от российских активов — Finance.ua

В Еврокомиссии предложили покупать оружие для Украины за доходы от российских активов Сегодня 21:30

В Еврокомиссии предложили покупать оружие для Украины за доходы от российских активов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины.

Об этом пишет Reuters.

«Пора начать разговор об использовании сверхдоходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины», — сказала она в своей речи в Европарламенте.

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И добавила, что «не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

По словам президента Еврокомиссии, «не следует преувеличивать риски войны, но к ним следует быть готовыми. Она отметила необходимость срочного восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств ЕС.

В своем выступлении фон дер Ляйен представила новую Европейскую стратегию промышленного оборонного комплекса. Еврокомиссия представит ее в ближайшие недели, а одна из главных целей — приоритет на совместные закупки.

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Напомним, в конце января 2024 года в Министерстве юстиции Украины заявили, что ЕС аккумулирует замороженные российские активы, а сверхприбыли могут передать Украине. Речь шла о российских активах на сумму 260 млрд евро, 210 из которых уже заморожены на территории Бельгии и Люксембурга.

Европейский Совет повторил свой призыв к «решительному прогрессу» относительно того, как огромные доходы частных лиц могут быть направлены на поддержку Украины в соответствии с примененными договорными обязательствами, а также в соответствии с правом ЕС и международным правом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

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