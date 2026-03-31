Во Флориде аэропорт Палм-Бич переименуют в честь Трампа Сегодня 18:00 — Мир

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал в понедельник закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.

Решение переименовать аэропорт в честь Трампа было принято после того, как в 2025 году штат Флорида одобрил план по передаче участка земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа.

Теперь, как ожидается, если будет утверждение Федерального управления гражданской авиации (FAA) и будет заключено соответствующее соглашение с местными властями, то объект будет называться «Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа».

Это последний объект из ряда зданий, учреждений, правительственных программ, военных кораблей и денежных средств, носящих имя президента США.

Что уже переименовал

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп переименовал в свою честь уже далеко не один объект.

В январе Трамп торжественно отметил переименование дороги в честь себя рядом со своим частным клубом в Палм-Бич.

В декабре 2025 года институт мира США тоже был официально переименован в честь Трампа на фоне переговоров по мирному соглашению для Украины.

Также Министерство финансов США объявило о намерении размещать подпись президента Дональда Трампа на всех новых бумажных банкнотах. Это станет первым случаем, когда подпись действующего президента появится на долларовых банкнотах. Традиционно на американской валюте размещаются подписи министра финансов и казначея США без участия президента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.