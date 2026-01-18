0 800 307 555
Личные финансы
Во что вкладывать средства, чтобы сбережения не «съела» инфляция
В 2026 году вопрос сохранения сбережений остается актуальным для украинцев. Инфляционные риски, валютные колебания, военные факторы и нестабильность мировых рынков заставляют граждан внимательнее относиться к выбору валюты и финансовых инструментов.
Финансист Богдан Яремчик рассказал, как защитить сбережения от инфляции.
По словам финансиста, лучший выбор — это диверсификация своих сбережений.
«Гривна остается основной валютой для ежедневных расходов, однако не подходит для долгосрочного хранения без инструментов защиты от инфляции. Доллар традиционно считается „тихой гаванью“ для сбережений украинцев. Евро же в качестве сбережений часто используют те, кто имеет расходы или доходы в ЕС», — считает эксперт.
Поэтому лучшим решением будет держать свои сбережения именно в этих трех валютах. Как отмечает Яремчик, таким образом, баланс портфеля будет более или менее сохранен, потому что если одна валюта будет проседать — другая, наоборот, будет расти.

Основные безопасные финансовые инструменты

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

Финансист отметил, ОВГЗ — это один из самых надежных инструментов для украинцев.
Среди их преимуществ — государственная гарантия выплат и возможность инвестировать в гривне, долларах или евро с хорошим доходом.
В то же время, ОВГЗ подходят для тех, кто планирует хранить средства от 6 месяцев и более.

Золото и драгоценные металлы

Он напомнил, что физическое золото или привязанные к нему инструменты традиционно используются как защита от глобальных кризисов и в долгосрочной перспективе демонстрируют постоянный рост.

Депозиты

«Я бы назвал это надежным, но менее прибыльным финансовым инструментом. Валютные или гривневые депозиты можно использовать преимущественно для сохранения своих средств», — отметил он.
К инструментам с повышенным риском финансист отнес:
  • криптовалюты (из-за высокой волатильности);
  • высокорисковые акции без диверсификации;
  • неофициальные финансовые платформы и «серые» схемы.
