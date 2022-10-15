«Внезапная бедность» и снижение доходов во время войны. Благосостояние украинцев ощутимо снизилось — Finance.ua

«Внезапная бедность» и снижение доходов во время войны. Благосостояние украинцев ощутимо снизилось Сегодня 14:13 — Личные финансы

«Внезапная бедность» и снижение доходов во время войны. Благосостояние украинцев ощутимо снизилось

Война повлекла за собой обнищание большого процента украинцев. Из-за потери работы и сокращения заработных плат, особенно на территориях активных боевых действий, с внезапной бедностью столкнулись даже представители среднего класса. Каждому третьему гражданину ежемесячно не хватает денег до зарплаты.

Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

На снижение доходов украинцев повлиял ряд факторов: потеря работы, сокращение зарплат, инфляция и девальвация, повлекшие за собой повышение цен и увеличение расходов. Каждый четвертый тратит на продукты питания до 60% своего бюджета, еще 15% украинцев отмечают, что на еду уходит более 60% ежемесячного бюджета.

Война стала причиной мощного кризиса на рынке труда за последние 20 лет. Украинцы либо потеряли работу, либо получают неполную заработную плату. Ежемесячный доход многих украинских домохозяйств ощутимо снизился.

Согласно данным Института демографии, в категорию среднего класса входят граждане, среднемесячный доход которых составляет сумму не ниже пяти прожиточных минимумов. С 1 июля 2022 г. прожиточный минимум в расчете на месяц составляет 2508 гривен. Следовательно, среднемесячный доход каждого из членов домохозяйств среднего класса должен составлять 12540 грн.

Подобная цифра получается и по другим расчетам. По схеме Всемирного банка, разделяющего страны по уровню дохода, в Украине человек, тратящий менее USD 5,5 в день, считается бедным. В средний класс, по расчетам Всемирного банка, входят люди, которые тратят на каждого из членов домохозяйства не менее USD 10 в день. Однако нынешняя ситуация доказывает, что эта цифра слишком низкая для того, чтобы чувствовать финансовую уверенность.

Согласно последнему исследованию экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, треть граждан сталкивается с ежемесячной нехваткой средств. О том, что денег регулярно не хватает до зарплаты, говорят 36% специалистов. Еще 30% опрошенных специалистов отмечают, что им время от времени не хватает ежемесячного дохода до следующей зарплаты.

Инфографика: grc.ua

Почти половина тех, кто почувствовал снижение дохода и нехватку средств, связывает это с войной. 18% украинцев сталкиваются с критическим снижением дохода и нехваткой денег до зарплаты последний год-полтора. Только каждый пятый специалист получает зарплату, которой хватает на все нужды.

Инфографика: grc.ua

Украинцы определили 2 основные категории, на которые тратится их зарплата. Это продукты питания и коммунальные платежи. У многих после этих расходов не хватает денег на другое.

Инфографика: grc.ua

Многие домохозяйства тратят часть семейного бюджета на транспорт, медицину, детей, одежду и обувь. Интересно, что на благотворительность и донаты часть зарплаты тратит 28% опрошенных граждан. Эта статья расходов в современном обществе имеет большее значение, чем образование и выплаты кредитов. На выплату кредитов и образование часть зарплаты регулярно тратит меньшая часть украинцев, 26% и 14% соответственно. Тяжелое финансовое положение требует от многих людей экономить на досуге и образовании, медицинском обеспечении, технике и косметике.

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О низком уровне доходов украинцев свидетельствует показатель доли семейного бюджета, которая тратится на продукты питания. Чем выше доля расходов на еду, тем ниже уровень достатка граждан. Каждый четвертый украинец тратит на продукты питания около 40%, более 60% семейного бюджета идет на еду у 14,5% опрошенных украинцев. Для сравнения американцы и британцы тратят на эту статью 6-7% своего бюджета.

Инфографика: grc.ua

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