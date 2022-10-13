Микрокредиты: в НБУ назвали средний размер ссуды — Finance.ua
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Микрокредиты: в НБУ назвали средний размер ссуды

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Кредитование «до зарплаты» финансовыми компаниями или микрокредитование в последние годы активно развивалось в Украине. Но война отрицательно отразилась на этом рынке.
Об этом пишет НБУ.
Что происходит сейчас:
Падение размеров дистанционного кредитования. Учитывая, что значительное количество заемщиков находится за границей, возникла необходимость дополнительной оценки кредитного риска заемщика. Если в прошлом году 85% кредитов выдавались онлайн, то сейчас — 70%. Также сокращается средний размер кредита, выданного онлайн, с 4,2 тыс. грн в прошлом году до 2,7 тыс. грн.
В то же время в офлайн-кредитовании средняя сумма выданного кредита возросла. Если в прошлом году средний кредит составил 6,4 тыс. грн, то сейчас — 9,9 тыс. грн.
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Увеличение концентрации рынка. Услуги по микрокредитованию сегодня предоставляют 89 финансовых компаний, в то же время 91% рынка приходится на 20 крупнейших. Ранее топ-20 покрывали 82-84% рынка.
Общее сокращение рынка. Если раньше среди финансовых компаний, которые имели лицензии на кредитование, только 24% оказывали услуги физическим лицам, то сегодня этот показатель сократился до 12%.
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Однако несмотря на эти негативные тенденции рынок микрокредитования сохраняет значительный потенциал роста и надежду на быстрое восстановление.
Уже сейчас некоторые компании расширяют источники фондирования для удовлетворения существующего спроса на микрокредиты и адаптируют операционные процессы к затяжной войне.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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