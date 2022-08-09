Внешней поддержки пока недостаточно для поддержки международных резервов — первый замглавы НБУ — Finance.ua
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Внешней поддержки пока недостаточно для поддержки международных резервов — первый замглавы НБУ

Казна и Политика
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Внешней поддержки пока недостаточно для поддержки международных резервов — первый замглавы НБУ
Внешней поддержки пока недостаточно для поддержки международных резервов — первый замглавы НБУ
Финансовая поддержка всего мира, несмотря на ее беспрецедентность, пока недостаточна для того, чтобы содержать неизменными международные резервы Украины.
Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на онлайн-встрече Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
По ее словам, с начала военного положения НБУ продали чуть более $14 млрд из резервов страны, а в период с начала года эта цифра превышает $16 млрд, тогда как Украина получила от международных партнеров $13,7 млрд.
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«Конечно, у нас есть огромная надежда на экспорт зерна, который сейчас происходит, что он поможет нам улучшить ситуацию. Однако война на сегодняшний день уже демонстрирует затяжной характер. Мы понимаем, что нам необходимо иметь источники финансирования, поэтому мы очень аккуратны по отношению к нашим резервам», — отметила Рожкова.
Она подчеркнула, что меры, предпринимаемые НБУ, демонстрируют положительный результат. К примеру, последнее решение привязать гривну к рыночному курсу доллара уже показало, что давление на резервы снижается. Если до этого момента банки в среднем покупали $100 млн в собственную позицию из-за компенсации расчетов по карточкам и т.п., то после 22 июля эта сумма сократилась почти в три раза.
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Если до 21 июля клиентские операции были дефицитными и спрос на валюту со стороны клиентов превышал предложение на $60 млн в день, то после этого решения уже видно положительное сальдо. Пусть небольшое, однако оно уже есть и уже видно увеличение продаж экспортной выручки.
По словам Рожковой, экономика страны постепенно приспосабливается, меняя какие-то приоритеты. Многие предприятия переходят на государственные заказы, которые обеспечивают стратегические нужды государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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