Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы — Finance.ua
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Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы

Казна и Политика
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Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы
Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы
На прошлой неделе Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду (МВФ) о создании новой специальной программы финансирования.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-разговора с федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером, сообщает пресс-служба украинского правительства.
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«В пятницу письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», — сказал Шмыгаль.
В свою очередь Кристиан Линднер заверил, что Германия будет способствовать быстрому получению Украиной следующих 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, а также поддерживает начатые правительством Украины процедуры по отсрочке выплаты долгов и усилия в направлении начала специальной программы с МВФ.
Украина стремится к концу года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15-20 млрд с выплатой в течение 2-3 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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