Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы — Finance.ua

Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украина подала официальный запрос в МВФ по поводу новой программы

На прошлой неделе Украина подала официальное предложение Международному валютному фонду (МВФ) о создании новой специальной программы финансирования.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-разговора с федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером, сообщает пресс-служба украинского правительства.

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«В пятницу письмо было отправлено главе Фонда. Рассчитываем получить соответствующую помощь от МВФ уже в ноябре-декабре этого года», — сказал Шмыгаль.

В свою очередь Кристиан Линднер заверил, что Германия будет способствовать быстрому получению Украиной следующих 8 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, а также поддерживает начатые правительством Украины процедуры по отсрочке выплаты долгов и усилия в направлении начала специальной программы с МВФ.

Украина стремится к концу года заключить новое соглашение с Международным валютным фондом на сумму $15-20 млрд с выплатой в течение 2-3 лет.

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Фінансовий клуб По материалам:

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