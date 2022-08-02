Сотрудничество Украины с МВФ безальтернативно: когда начнется новая программа — Finance.ua
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Сотрудничество Украины с МВФ безальтернативно: когда начнется новая программа

Казна и Политика
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Сотрудничество Украины с МВФ безальтернативно: когда начнется новая программа
Сотрудничество Украины с МВФ безальтернативно: когда начнется новая программа
Программа сотрудничества с Международным валютным фондом безальтернативна и должна начаться не позднее ноября этого года.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире информационного телемарафона.
«Переговоры с МВФ ведутся в контексте новой программы. Потому что мы понимаем, что деньги, которые нам выделяют партнеры, ограничены по своему объему, и нам необходима программа МВФ», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что программа с МВФ является безальтернативной и должна начаться не позднее ноября этого года.
По его словам, такие переговоры с фондом уже продолжаются, В частности, проходят заседания на уровне директоров МВФ.
«Этот вопрос обсуждается, и я убежден, что мы присоединимся к этой программе и получим финансирование, которое будет использоваться, в том числе на социальные выплаты, и на все, что требует государство», — отметил Гетманцев.
По материалам:
УНІАН
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