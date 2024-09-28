Влияние соцсетей на принятие финансовых решений — Finance.ua

Влияние соцсетей на принятие финансовых решений Сегодня 12:08 — Личные финансы

Влияние соцсетей на принятие финансовых решений, Фото: freepik

Социальные сети оказывают существенное влияние на финансовые решения, часто побуждая людей к импульсивным расходам.

Финкульт рассказывает , под влиянием каких факторов пользователи соцсетей чаще всего тратят деньги и как можно защитить свои финансы от этого влияния.

Реклама и рекомендации

Алгоритмы социальных сетей созданы таким образом, чтобы демонстрировать пользователям на основе их поведения те продукты, которые могут заинтересовать.

Часто реклама выглядит как обычный контент, что делает ее менее заметной и более и подталкивает пользователей к незапланированным расходам.

Блогеры и инфлюенсеры

Демонстрация дорогостоящих покупок и чрезмерных расходов приводит к ощущению давления на пользователей и подталкивает их к расточительству.

Импульсивные покупки

Пользователи онлайн магазинов могут легко совершать покупки, не тратя время на размышления.

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Это приводит к импульсивным расходам, которые вредны для бюджета.

Как защититься от влияния социальных сетей на финансовые решения

1. Важно четко планировать свои расходы и устанавливать лимиты на покупки. Это поможет избегать импульсивных издержек под влиянием социальных сетей.

Прежде чем потратить деньги, следует применить правило «24 часа», отложив покупку на сутки, чтобы принять более рациональное решение.

2. Ограничьте время в социальных сетях. Чем меньше времени вы проводите на платформах, тем меньше рекламы и потребительского контента вы увидите. Это снизит риск ненужных трат.

3. Избегайте ненужной рекламы. Использовать блокировщики рекламы для уменьшения количества предложений в социальных сетях.

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Также следует избегать подписки на страницы, которые постоянно рекламируют товары или услуги.

В настройках большинства социальных сетей можно отключить персональные объявления. Это уменьшит количество целевой рекламы, которая может побуждать к ненужным покупкам.

4. Не сравнивайте себя с другими в социальных сетях. Идеализированное изображение жизни создает иллюзию постоянного успеха и счастья. Избегайте давления, которое заставляет вас тратить.

Напомним, часто на наш финансовый выбор влияют стереотипы, которые могут привести к ошибочным решениям. Ранее мы рассказывали о нескольких наиболее распространенных стереотипах, влияющих на принятие финансовых решений, и их последствиях.

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