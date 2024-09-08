Советы для выбора наиболее подходящего варианта автострахования — Finance.ua

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Советы для выбора наиболее подходящего варианта автострахования

Страхование
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Советы для выбора наиболее подходящего варианта автострахования
Советы для выбора наиболее подходящего варианта автострахования
Чтобы выбрать себе автострахование наиболее подходящего варианта и с гарантией нужной финансовой защиты, не помешает осуществить следующие шаги:
  • оцените потребности и риски. Предугадать происшествия, конечно, не получится, но учесть местонахождение, возраст, условия дорожного движения со статистикой в ​​отношении ДТП в регионе будет совсем не лишним. Нелегкая задача. Но ее выполнение поможет минимально определить требуемый уровень покрытия страховки;
  • обратите внимание на разные виды страхования, на преимущества, на недостатки каждого. Сравните их.
Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке, чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант. 🚙
Например, главное назначение ОСАГО заключается в возмещении ущерба, который при использовании авто был нанесен имуществу или посторонним лицам. Страховка эта обязательна для всех автовладельцев. Ее назначение — защитить от затрат на потенциальный ущерб, который можно нанести другим водителям или пешеходам, или пассажирам.
Заметим, что у полиса достаточно ограниченное покрытие. Причем расход просто на авторемонт он не предусматривает.
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Кстати, по закону лимит по возмещению ущерба жизни и здоровью людей составляет 320 тыс. грн, а имуществу — 160 тыс. грн. Запомните это. Или сохраните себе на всякий случай.
Еще немаловажный недостаток заключается в учете при расчете ущерба амортизации авто. То есть владелец транспорта старше 5−7 лет сумму возмещения получит меньшую, чем владелец нового авто.
Да, это неправильно, несправедливо и будет исправляться в законе, но когда — неизвестно.
Пока еще нужно беспокоиться о лимитах защиты самостоятельно и с помощью доступных добровольных полисов.
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Когда планируете выезд на собственном авто за границу. На такой случай есть отдельный, аналогичный автогражданке полис. Называется «Зеленая карта». Цена его регламентирована и контролируется МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины). Выпуск осуществляют исключительно страховщики, являющиеся членами этого бюро. Цена от 87 37 920 грн. Зависит от типа транспорта, территории и срока действия.
Собрались за границу на отдых или в командировку на авто? Тогда позаботьтесь о покупке Зеленой карты. На Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты.
В заключение о каско (комплексное автомобильное страхование). Этот вариант хоть и имеет высокую (относительно) стоимость, но признан одним из лучших видов страхования. Именно каско предлагает защиту и от угона, и от ДТП, и от повреждений посторонними предметами, и от противоправных действий, и от многих других проблем.
Обычно полис этого типа выгодно оформлять для транспорта в возрасте до 4 лет. Но лимиты выплат по нему ограничены, покрытия по другим рискам не предусмотрены.
Читайте больше в нашей статье:

Страхование авто в условиях войны

Справка Finance.ua:

  • В Украине обновили механизм страхования поездки на автомобильном и городском электрическом транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления. Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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