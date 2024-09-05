В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте — Finance.ua

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В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте

Страхование
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В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте
В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте
В Украине обновили механизм страхования поездки автомобильным и городским электрическим транспортом.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.
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Ранее пассажир покупал билет на поездку, содержавший также оплату страхового полиса. Таким образом он страховал себя за свой счет. Соответствующая информация указывалась в билете.
Сообщается, что таким образом пассажир теперь не является стороной договора для возмещения причиненного ущерба в случае наступления страхового случая.
В случае наступления страхового случая страховая компания платит возмещение по непосредственному обращению пассажира. Перевозчик также вправе инициировать процесс возмещения.
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В сообщении добавляют, что новые правила устанавливают минимальную страховую сумму, на которую перевозчик обязан застраховать ответственность в расчете на одного потерпевшего. Она составляет 320 000 грн за ущерб жизни и здоровью.

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По материалам:
Економічна Правда
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