В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте — Finance.ua

В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте Сегодня 12:21 — Страхование

В Украине изменили порядок страхования поездок в транспорте

В Украине обновили механизм страхования поездки автомобильным и городским электрическим транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Теперь перевозчик страхует свою ответственность за ущерб, причиненный пассажиру, багажу и грузу, заключая со страховой компанией соответствующий договор страхования без привлечения к этим отношениям пассажира.

Читайте также Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным

Ранее пассажир покупал билет на поездку, содержавший также оплату страхового полиса. Таким образом он страховал себя за свой счет. Соответствующая информация указывалась в билете.

Сообщается, что таким образом пассажир теперь не является стороной договора для возмещения причиненного ущерба в случае наступления страхового случая.

В случае наступления страхового случая страховая компания платит возмещение по непосредственному обращению пассажира. Перевозчик также вправе инициировать процесс возмещения.

Читайте также Сколько водителей коммунального транспорта не хватает в Украине

В сообщении добавляют, что новые правила устанавливают минимальную страховую сумму, на которую перевозчик обязан застраховать ответственность в расчете на одного потерпевшего. Она составляет 320 000 грн за ущерб жизни и здоровью.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.