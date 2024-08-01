Сколько водителей коммунального транспорта не хватает в Украине — Finance.ua

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Сколько водителей коммунального транспорта не хватает в Украине

Казна и Политика
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Согласно данным, собранным Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры от областных администраций, в Украине потребность в водителях автобусов и электротранспорта (трамваи и троллейбусы) составляет более 6 тысяч человек.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра Сергей Деркач.
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«В целом потребность по стране составляет более 6 тысяч водителей. Трудоустроены на внутриобластных автобусных маршрутах почти 15 тысяч водителей. Речь идет о 9,5 тысячах маршрутов общего пользования», — сказал Деркач.
По его словам, нехватка водителей автобусов ощущается во всех регионах. В среднем потребность составляет 30%.
«Если говорить о топ-регионах, где количественно самая большая нехватка водителей автобусов, то речь идет о Киеве и области — в общей сложности это более 1,5 тысячи работников», — отметил замминистра.
Также более тысячи водителей требуется во Львовской области, в Хмельницкой области нужно более 550 водителей, Житомирщине и Ровенщине не хватает около 450 водителей каждой.

Дефицит на рынке труда в Украине

Ранее издание The Washington Post писало, что на украинских предприятиях катастрофически не хватает мужчин. Предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, образовавшиеся вследствие мобилизации мужчин.
При этом украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками.
По материалам:
УНІАН
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