Сколько водителей коммунального транспорта не хватает в Украине — Finance.ua

Сколько водителей коммунального транспорта не хватает в Украине Сегодня 11:31 — Казна и Политика

Согласно данным, собранным Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры от областных администраций, в Украине потребность в водителях автобусов и электротранспорта (трамваи и троллейбусы) составляет более 6 тысяч человек.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра Сергей Деркач.

«В целом потребность по стране составляет более 6 тысяч водителей. Трудоустроены на внутриобластных автобусных маршрутах почти 15 тысяч водителей. Речь идет о 9,5 тысячах маршрутов общего пользования», — сказал Деркач.

По его словам, нехватка водителей автобусов ощущается во всех регионах. В среднем потребность составляет 30%.

«Если говорить о топ-регионах, где количественно самая большая нехватка водителей автобусов, то речь идет о Киеве и области — в общей сложности это более 1,5 тысячи работников», — отметил замминистра.

Также более тысячи водителей требуется во Львовской области, в Хмельницкой области нужно более 550 водителей, Житомирщине и Ровенщине не хватает около 450 водителей каждой.

Дефицит на рынке труда в Украине

Ранее издание The Washington Post писало, что на украинских предприятиях катастрофически не хватает мужчин. Предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, образовавшиеся вследствие мобилизации мужчин.

При этом украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками.

УНІАН По материалам:

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