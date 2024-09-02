Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным — Finance.ua

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Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным

Личные финансы
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Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным
Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным
С начала сентября проезд в муниципальном общественном транспорте в Киеве снова сделали бесплатным для учащихся столичных школ. Об этом напомнили в КГГА.
Воспользоваться правом на бесплатный проезд школьники могут до конца июня 2025 года. Для этого им необходимо провалидировать в транспорте свой ученический билет.
Как заказать его бесплатно:
  • Выберите сервис «Заказ ученического», заполните данные учащегося и закажите цифровой билет.
  • Получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные.
  • Добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».
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Как только учебное заведение подтвердит данные, учащийся получит номер и пин-код своего ученического. Далее его следует добавить в аккаунт учащегося в сервисе «Транспортная карта».
Если родители уже добавили пластиковый ученический в приложение, его можно преобразовать в цифровой в настройках.
В случае, если у учащегося нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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