Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным — Finance.ua

Общественный транспорт Киева для учащихся снова стал бесплатным
С начала сентября проезд в муниципальном общественном транспорте в Киеве снова сделали бесплатным для учащихся столичных школ. Об этом напомнили в КГГА.
Воспользоваться правом на бесплатный проезд школьники могут до конца июня 2025 года. Для этого им необходимо провалидировать в транспорте свой ученический билет.
Как заказать его бесплатно:
- Выберите сервис «Заказ ученического», заполните данные учащегося и закажите цифровой билет.
- Получите номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные.
- Добавьте ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе «Транспортная карта».
Как только учебное заведение подтвердит данные, учащийся получит номер и пин-код своего ученического. Далее его следует добавить в аккаунт учащегося в сервисе «Транспортная карта».
Если родители уже добавили пластиковый ученический в приложение, его можно преобразовать в цифровой в настройках.
В случае, если у учащегося нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной в дополнение к цифровому по ссылке.
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