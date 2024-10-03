Влияние санкций: экспорт российских алмазов в Индию упал более чем на 20% — Finance.ua

Влияние санкций: экспорт российских алмазов в Индию упал более чем на 20%
Усилия западных стран по подрыву доходов россии сказались на экспорте российских алмазов. В настоящее время санкции против российской нефти позволили Индии стать одним из главных ее покупателей, вместе с тем обойти алмазное эмбарго крупнейший в мире центр их обработки не может.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Подготовленный странами G7 запрет на прямой импорт алмазов из россии начал действовать с января, впоследствии в течение года постепенно вводились эмбарго на их обращение. В частности, с 1 марта начали действовать ограничения по закупке у третьих стран. В них попадает Индия, которой проходит более 90% добываемых в мире алмазов; туда же направлялась и часть экспорта «Алросы».
Первые результаты ограничений стали видны в статистике Индии за II квартал этого года: импорт необработанных алмазов из россии упал более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее многие камни во время поставок в другие страны описывались как индийские, потому что они подвергаются обработке в виде полировки или огранки в Индии. Но подготовленные G7 ограничительные меры призваны добиваться идентификации алмазов. Предполагается, что система отслеживания необработанных алмазов должна заработать с 1 сентября, поэтому ожидается дальнейшее падение российских поставок в Индию. Европейские дипломаты заверили, что будет маркироваться от 80% до 90% алмазов в мире, что позволит как оптовым, так и розничным торговцам мгновенно отделять легальные алмазы от нелегальных.
В 2022 году экспорт алмазов принес россии более $4 млрд.
США ввели санкции против российских алмазов и Алросы, доля которой на мировом рынке необработанных алмазов занимает около 30%, вскоре после вторжения россии в Украину, а Евросоюз — с 2024 года. Основные клиенты в США начали отказываться от алмазов российского происхождения уже через несколько месяцев после начала войны, рассказал Хитеш Пател, исполнительный директор Dharmanandan Diamonds, одного из крупнейших индийских экспортеров. Продажи его компании в США сократились вдвое за прошедшие три года.
Индийские компании отказываются работать с россией, опасаясь негативной реакции со стороны правительств, введших санкции против нее, рассказали представители бизнеса в Сурате, одном из крупнейших центров страны по обработке алмазов.
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