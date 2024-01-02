Вступил в силу запрет на импорт алмазов из рф в Евросоюз — Finance.ua

Вступил в силу запрет на импорт алмазов из рф в Евросоюз Сегодня 11:13 — Мир

Вступил в силу запрет на импорт алмазов из рф в Евросоюз

С понедельника, 1 января, вступил в силу запрет на торговлю алмазами, происходящими из рф.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Соответствующее решение по российским алмазам было принято в рамках 12-го пакета санкций против рф.

Предпринятые меры предусматривают запрет на прямой или непрямой импорт, покупку или передачу бриллиантов из россии. Запрет, ранее согласованный на уровне «Группы семи», начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ограничения по обрабатываемым в третьих странах российским бриллиантам будут внедряться с 1 марта по 1 сентября 2024-го.

По оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит кремлю 4 миллиарда евро в год.

Напомним, 18 декабря Совет Европейского Союза завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против россии.

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Кроме того, государства «Группы семи» по итогам виртуального саммита 6 декабря объявили о намерениях до 1 января 2024 г. ввести ограничения на бриллианты российского производства.

До 1 сентября 2024-го страны «Группы семи», являющиеся основными импортерами необработанных бриллиантов, создадут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов и будут консультироваться по этому вопросу со странами-производителями и партерами, добавили лидеры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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