Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года

30
Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года
Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года
Великобритания расширяет санкции против россии, запрещая экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях. Также Британия запрещает импорт алмазов из рф.
Об этом говорится в заявлении МИД страны.
«Этот новый пакет санкций запрещает экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, а также новейшего оборудования, которое Украина нашла на поле боя, включая детали машин и электронику. Учитывая низкий уровень британско-российской торговли, эти санкции обеспечат возможность продолжать лишать россию товаров, которые она может использовать в войне. По сути, после этого без санкций останется только гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт с низким уровнем риска», — говорится в заявлении.
Читайте также
Также страна запрещает импорт некоторых металлов из россии. Новые санкции также предусматривают ряд финансовых мер, «призванных поддержать бизнес, решивший выйти из россии».
«Кроме того, правительство Великобритании вводит отдельный закон о запрете импорта алмазов из россии и планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, если это может быть сделано совместно с международными партнерами. Законодательство также предусматривает ряд финансовых мер, направленных на поддержку бизнеса, решившего вывести капитал из россии, а также уточнение и расширение сферы действия существующих санкций в отношении банковских корреспондентских отношений», — добавили в министерстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.