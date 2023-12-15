Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года — Finance.ua

Британия запретила импорт алмазов из россии с 1 января 2024 года
Великобритания расширяет санкции против россии, запрещая экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях. Также Британия запрещает импорт алмазов из рф.
Об этом говорится в заявлении МИД страны.
«Этот новый пакет санкций запрещает экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, а также новейшего оборудования, которое Украина нашла на поле боя, включая детали машин и электронику. Учитывая низкий уровень британско-российской торговли, эти санкции обеспечат возможность продолжать лишать россию товаров, которые она может использовать в войне. По сути, после этого без санкций останется только гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт с низким уровнем риска», — говорится в заявлении.
Также страна запрещает импорт некоторых металлов из россии. Новые санкции также предусматривают ряд финансовых мер, «призванных поддержать бизнес, решивший выйти из россии».
«Кроме того, правительство Великобритании вводит отдельный закон о запрете импорта алмазов из россии и планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, если это может быть сделано совместно с международными партнерами. Законодательство также предусматривает ряд финансовых мер, направленных на поддержку бизнеса, решившего вывести капитал из россии, а также уточнение и расширение сферы действия существующих санкций в отношении банковских корреспондентских отношений», — добавили в министерстве.
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