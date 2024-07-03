россия с начала войны в Украине сократила экспорт необработанных алмазов более чем на треть — Finance.ua

россия с начала войны в Украине сократила экспорт необработанных алмазов более чем на треть Сегодня 20:32 — Мир

россия с начала войны в Украине сократила экспорт необработанных алмазов более чем на треть

За два последних года россия сократила экспорт необработанных алмазов на 36% по сравнению с довоенным 2021 годом.

Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.

Читайте также После введения санкций прибыль крупнейшего производителя алмазов в рф упала почти на 50%

Это оказывает непосредственное влияние на российскую компанию «Алроса», на которую приходится более 97% добычи алмазов в россии и которая является крупным налогоплательщиком в бюджет страны-агрессора.

В первый год войны в Украине экспорт необработанных алмазов из россии упал на 24% год к году — до 36,7 млн ​​карат, тогда как добыча выросла на 7% - до 41,9 млн карат.

В 2023 году экспорт продолжил падать, сократившись еще на 12% - до 32,4 млн карат. Добыча упала на 11% - до 37,3 млн карат.

Читайте также Вступил в силу запрет на импорт алмазов из рф в Евросоюз

Таким образом, за два года экспорт снизился на 36% по сравнению с довоенным 2021 годом. В 2023 году общая стоимость экспорта алмазов упала на 7,7% год к году — до $3,7 млрд.

Ключевой покупатель российских алмазов Индия в 2023 году сократила импорт на 11% - до 128 млн карат из-за роста уровня запасов у гранильщиков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.