Влияние блэкаута на газоснабжение: останутся ли украинцы без газа в случае длительного отключения электроэнергии — Finance.ua

Влияние блэкаута на газоснабжение: останутся ли украинцы без газа в случае длительного отключения электроэнергии Сегодня 08:00 — Личные финансы

Влияние блэкаута на газоснабжение: останутся ли украинцы без газа в случае длительного отключения электроэнергии

Газораспределительная система Украины будет эффективно работать даже в условиях длительных отключений электричества из-за российских обстрелов.

Об этом пишет «ГазПравда».

«У наших сетей нет собственных компрессоров для поддержания или повышения давления, которые бы зависели от наличия электричества. От кратко- или среднесрочных отключений не пострадает даже система учета газа, поскольку предусмотрено ее питание от аккумуляторов», — сообщил главный инженер департамента инжиниринга «Газсетей» Андрей Малыхин.

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Там отмечают, что в любом случае потребителю природного газа в случае отсутствия электричества отключение газа не грозит, он останется надежным источником энергии в домах украинцев. Специалисты компании в условиях постоянного отключения электроснабжения принимают дополнительные меры для контроля работы электрохимической защиты.

В других регионах также приняты меры по стабильной работе газовых сетей. По словам начальника аварийно-диспетчерской службы АО «Киевоблгаз» Валерия Андриянова, независимо от ситуации в энергосистеме, газ потребителям будет подаваться.

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«От электроэнергии зависят те потребители газа, у которых установлено современное газовое оборудование — например, газовые котлы. Для них нужно питание, ведь должна работать автоматика, подача газа, насос. Старые котлы будут работать. На плитах газ тоже будет», — сказал начальник аварийно-диспетчерской службы АО «Киевоблгаз» Валерий Андриянов

Он уточнил, что все газораспределительные узлы, требующие электропитания, уже обеспечены генераторами. Следовательно, во время массированных ракетных атак, поражавших энергосистему Украины, газ мог исчезать у некоторых потребителей в октябре-ноябре. Повторение такой ситуации уже исключено.

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