Украинцам разрешили игнорировать штрафы за неуплату газа - условия — Finance.ua

Украинцам разрешили игнорировать штрафы за неуплату газа - условия Сегодня 16:10 — Личные финансы

Украинцам разрешили игнорировать штрафы за неуплату газа - условия

В Украине разрешили некоторым многоквартирным жилым домам не платить пеню за просроченные счета за газ.

Об этом говорится в постановлении № 88, которое опубликовано на Правительственном портале.

В этом документе правительство определило механизмы подтверждения обстоятельств, которые являются основанием для неначисления санкций (штрафов, пени) за несвоевременное проведение расчетов за природный газ.

Следовательно, для этого должны совпасть следующие условия:

многоквартирный дом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный кооператив и т.п., размещался на временно оккупированной территории, который определяется согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины»;

здание находилось (находится) на территории территориальных громад в зоне проведения военных (боевых) действий;

не менее 30% общей жилой площади дома признано непригодным для проживания в результате военных (боевых) действий.

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Отмечается, что постановление правительства будет действовать во время военного положения и еще в течение полугода после того, как оно в Украине будет отменено.

Как уведомить поставщика, чтобы вам не начисляли штрафы

Документы и информацию можно отправить поставщику природного газа в электронной форме с наложением электронной подписи и/или печати, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа.

Справка Finance.ua:

по словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, потребители должны оплачивать только те услуги, которыми пользовались. Для этого ежемесячно нужно передавать показатели счетчика;

но если человек некоторое время не находился дома и не пользовался электроэнергией, но показатели счетчика предоставит уже по возвращении — произойдет автоматический пересчет, и никаких дополнительных оплат за свет производить не придется.

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Pro Гроші По материалам:

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