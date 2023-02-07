Украинцам разрешили игнорировать штрафы за неуплату газа - условия — Finance.ua

Украинцам разрешили игнорировать штрафы за неуплату газа - условия
В Украине разрешили некоторым многоквартирным жилым домам не платить пеню за просроченные счета за газ.
Об этом говорится в постановлении № 88, которое опубликовано на Правительственном портале.
В этом документе правительство определило механизмы подтверждения обстоятельств, которые являются основанием для неначисления санкций (штрафов, пени) за несвоевременное проведение расчетов за природный газ.
Следовательно, для этого должны совпасть следующие условия:
- многоквартирный дом, в котором создано ОСМД, жилищно-строительный кооператив и т.п., размещался на временно оккупированной территории, который определяется согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины»;
- здание находилось (находится) на территории территориальных громад в зоне проведения военных (боевых) действий;
- не менее 30% общей жилой площади дома признано непригодным для проживания в результате военных (боевых) действий.
Отмечается, что постановление правительства будет действовать во время военного положения и еще в течение полугода после того, как оно в Украине будет отменено.
Как уведомить поставщика, чтобы вам не начисляли штрафы
Документы и информацию можно отправить поставщику природного газа в электронной форме с наложением электронной подписи и/или печати, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа.
Справка Finance.ua:
- по словам гендиректора компании Yasno Сергея Коваленко, потребители должны оплачивать только те услуги, которыми пользовались. Для этого ежемесячно нужно передавать показатели счетчика;
- но если человек некоторое время не находился дома и не пользовался электроэнергией, но показатели счетчика предоставит уже по возвращении — произойдет автоматический пересчет, и никаких дополнительных оплат за свет производить не придется.
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