Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения — Finance.ua

Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения Сегодня 11:01 — Личные финансы

Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения, Інфографіка: ГазПравда

В феврале 2023 года стоимость газа для населения останется неизменной в рамках годовых тарифов. Цены на следующий месяц обнародовали 9 компаний-поставщиков, они колеблются в пределах 7,70–9,99 грн за куб. м.

Об этом сообщает «ГазПравда».

Тарифы на газ в феврале:

7,70 грн за куб предлагает компания «Еру Людям»;

7,799 грн за куб — «Энерджи Трейд Групп». Также в компании до апреля 2023 года будет действовать сезонное предложение — акционный тариф «Черная пятница», цена газа в котором — 7,699 грн за кубометр;

7,96 грн за куб предлагает Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;

7,98 грн за куб — «Прикарпат Энерго Трейд»;

7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт»;

цена газа еще у четырех поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

У некоторых небольших частных поставщиков газа — низкие годовые цены на голубое топливо, но предлагают такую стоимость только имеющимся потребителям. А новым потенциальным клиентам можно выбрать только месячную цену, которая может оказаться существенно выше годовой.

В период действия военного положения население защищено от рыночных колебаний цены на газ. В настоящее время около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.

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