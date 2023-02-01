Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения — Finance.ua
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Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения

Личные финансы
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Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения
Поставщики обнародовали февральские тарифы на газ для населения, Інфографіка: ГазПравда
В феврале 2023 года стоимость газа для населения останется неизменной в рамках годовых тарифов. Цены на следующий месяц обнародовали 9 компаний-поставщиков, они колеблются в пределах 7,70–9,99 грн за куб. м.
Об этом сообщает «ГазПравда».

Тарифы на газ в феврале:

  • 7,70 грн за куб предлагает компания «Еру Людям»;
  • 7,799 грн за куб — «Энерджи Трейд Групп». Также в компании до апреля 2023 года будет действовать сезонное предложение — акционный тариф «Черная пятница», цена газа в котором — 7,699 грн за кубометр;
  • 7,96 грн за куб предлагает Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»;
  • 7,98 грн за куб — «Прикарпат Энерго Трейд»;
  • 7,99 грн за куб — «Полтавагаз Сбыт»;
  • цена газа еще у четырех поставщиков колеблется от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
У некоторых небольших частных поставщиков газа — низкие годовые цены на голубое топливо, но предлагают такую стоимость только имеющимся потребителям. А новым потенциальным клиентам можно выбрать только месячную цену, которая может оказаться существенно выше годовой.
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В период действия военного положения население защищено от рыночных колебаний цены на газ. В настоящее время около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.
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По материалам:
Finance.ua
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