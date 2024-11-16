Влияет ли изменение зарегистрированных лиц в квартире на назначение субсидии — Finance.ua
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Влияет ли изменение зарегистрированных лиц в квартире на назначение субсидии

Личные финансы
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Влияет ли изменение зарегистрированных лиц в квартире на назначение субсидии
Влияет ли изменение зарегистрированных лиц в квартире на назначение субсидии, Фото: freepik
Если ваша семья получает жилищную субсидию и у вас происходит изменение состава зарегистрированных лиц, обязательно сообщите об этом в Пенсионный фонд, чтобы не лишиться выплат.
Об этом сообщили в ПФУ.

В какой срок следует известить ПФУ

Отмечено, что об изменениях следует сообщить в течение 30 календарных дней с момента их возникновения.

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«В случае изменения состава зарегистрированных лиц в жилом помещении получатели субсидии обязаны известить об этом орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней с момента возникновения изменения (пункт 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848)», — говорится в сообщении.
Несвоевременное извещение может привести к изменению размера субсидии или ее прекращению.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров изменил условия назначения жилищных субсидий. В частности, предельный размер расходов для получателей субсидий на приобретение товаров широкого потребления был увеличен с 50 до 100 тысяч гривен;
  • размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов были пересчитаны. Размер субсидии за октябрь исчислен с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона — с 16 октября (16 дней);
  • в Украине 2,8 млн семей получат жилищные субсидии и льготы. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 млрд грн на эти нужды.

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По материалам:
Finance.ua
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