Власти Польши призвали сообщать о фактах наплыва зерна из Украины правоохранителям — Finance.ua
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Власти Польши призвали сообщать о фактах наплыва зерна из Украины правоохранителям

Аграрный рынок
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Власти Польши призвали сообщать о фактах наплыва зерна из Украины правоохранителям
Власти Польши призвали сообщать о фактах наплыва зерна из Украины правоохранителям
Запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу будет действовать до разработки защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.
Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Польши.
«В связи с появлением в СМИ непроверенной информации о наплыве украинского зерна в Польшу Министерство сельского хозяйства и развития села сообщает, что запрет на импорт зерна из Украины продолжает действовать. Он будет сохраняться, пока внутри ЕС не будут разработаны соответствующие механизмы, которые обеспечат защиту нашего рынка», — говорится в сообщении.
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В ведомстве порекомендовали тем, кто владеет информацией о наплыве зерна из Украины, сообщать об этом факте польским правоохранительным органам.
Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.
Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, «который бы защитил польских фермеров».
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По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем «полностью дестабилизировать» как польский, так и европейский рынки.
Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, разрешающее «региональные защитные меры».
Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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