Власти Парижа запретили пользоваться электросамокатами — Finance.ua

Власти Парижа запретили пользоваться электросамокатами 04.04.2023, 01:25 — Мир

Власти Парижа запретили пользоваться электросамокатами

Во Франции жители Парижа подавляющим большинством голосов проголосовали за запрет электрических самокатов во французской столице.

Об этом сообщает The Associated Press.

Вопрос запрета электросамокатов с самообслуживанием в Париже рассматривался на общегородском мини-референдуме в воскресенье, организованном мэрией города. По данным мэрии, проголосовали чуть более 103 тысяч человек. При этом 89% отказались от электронных самокатов и только 11% их поддержали.

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«Парижане массово высказались против использования общественных электронных самокатов. Они дали нам очень четкую дорожную карту, и мы собираемся выполнять их решение», — прокомментировала результаты народного волеизъявления мэр Парижа Анн Идальго.

По словам мэра, до 1 сентября 2023 года улицы Парижа будут очищены от общественных электросамокатов. Это дата, к которой истекает срок действия контракта, разрешающего трем компаниям — Dott, Tier и Lime — управлять 5 тысячами электронных самокатов в Париже.

Вместе с тем, министр транспорта Франции Клеман Бон назвал референдум «демократическим провалом», о чем, по его словам, свидетельствует «унизительно низкая явка».

В преддверии голосования три оператора электронных скутеров, работающих в Париже, требовали разрешить электронное голосование в качестве стимула для привлечения к голосованию целевой демографической группы — людей в возрасте от 18 до 24 лет. Однако запрос был отклонен. При этом их подвергли критике за неоднозначные методы воздействия на общественное мнение перед голосованием, такие как предложение бесплатных поездок своим пользователям в день референдума.

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Электронные самокаты, которые прямо на улице может арендовать любой, появились на улицах Парижа в 2018 году. Но вскоре они спровоцировали проблемы с безопасностью, в том числе из-за небрежного вождения. Также местные жители жаловались, что они негативно влияют на окружающую среду и на городской ландшафт, поскольку неиспользуемые скутеры загромождают тротуары. Их грозили запретить в течение двух лет после смерти женщины, которую сбили девушки на самокатах в пешеходной зоне на набережной Сены.

Таким образом, Париж станет единственной европейской столицей, которая запретит электросамокаты.

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