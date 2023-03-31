В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит — Finance.ua
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В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит

Казна и Политика
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В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит
В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит
В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами. Соответствующий законопроект № 8172 подписал президент Владимир Зеленский.
Как объяснил координатор U-Cycle Богдан Лепявко, в законе учтены рекомендации, наработанные велосообществом, пишет bomok.com.ua.
Документ классифицирует легкие электрические транспортные средства на две категории:
  • Легкое персональное электрическое транспортное средство, оснащенное электрическими тяговыми двигателями с мощностью до 1000 Вт, имеет максимальную конструктивную скорость до 25 км/ч.
  • Низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство, оснащенное электрическими тяговыми двигателями, имеет максимальную конструктивную скорость, меньшую или равную 50 км в час, и снаряженную массу не более 600 кг.
Отмечается, что устройства, которые едут со скоростью более 50 км/ч, не подпадают в эти категории и будут рассматриваться как мотоциклы.
«Существование определения уже однозначно представляет эти устройства как транспортные средства и в случае каких-либо приключений пользователь такого устройства уже 100% водитель, а не пешеход. Это значительно упрощает трактовку и снимает ряд казусов и вопросов, которые уже успели возникнуть и широко обсуждались», — отмечает Лепявко.
По его мнению, следующим шагом должны стать изменения в правила дорожного движения.
«Если продолжать следовать европейскому опыту, то устройства из самой низкой категории приравниваются к велосипедам, выше — к мопедам. Иногда могут делать какие-то исключения (например, движение по тротуарам с дополнительным ограничением скорости), — но даже это уже не так страшно, когда есть такое разделение, потому что очевидно, что устройств, едущих быстрее 25 км/ч, на тротуарах уж точно не будет», — Богдан Лепявко.
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По материалам:
Finance.ua
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