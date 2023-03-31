В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит — Finance.ua

В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что это значит

В Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами. Соответствующий законопроект № 8172 подписал президент Владимир Зеленский.

Как объяснил координатор U-Cycle Богдан Лепявко, в законе учтены рекомендации, наработанные велосообществом, пишет bomok.com.ua.

Документ классифицирует легкие электрические транспортные средства на две категории:

Легкое персональное электрическое транспортное средство, оснащенное электрическими тяговыми двигателями с мощностью до 1000 Вт, имеет максимальную конструктивную скорость до 25 км/ч.

Низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство, оснащенное электрическими тяговыми двигателями, имеет максимальную конструктивную скорость, меньшую или равную 50 км в час, и снаряженную массу не более 600 кг.

Отмечается, что устройства, которые едут со скоростью более 50 км/ч, не подпадают в эти категории и будут рассматриваться как мотоциклы.

«Существование определения уже однозначно представляет эти устройства как транспортные средства и в случае каких-либо приключений пользователь такого устройства уже 100% водитель, а не пешеход. Это значительно упрощает трактовку и снимает ряд казусов и вопросов, которые уже успели возникнуть и широко обсуждались», — отмечает Лепявко.

По его мнению, следующим шагом должны стать изменения в правила дорожного движения.

«Если продолжать следовать европейскому опыту, то устройства из самой низкой категории приравниваются к велосипедам, выше — к мопедам. Иногда могут делать какие-то исключения (например, движение по тротуарам с дополнительным ограничением скорости), — но даже это уже не так страшно, когда есть такое разделение, потому что очевидно, что устройств, едущих быстрее 25 км/ч, на тротуарах уж точно не будет», — Богдан Лепявко.

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