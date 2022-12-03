В Вене хотят интегрировать электросамокаты в структуру городского транспорта — Finance.ua
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В Вене хотят интегрировать электросамокаты в структуру городского транспорта

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Власти Вены вводят новые правила пользования электросамокатами в городе — они предусматривают ограничение скорости и запрет парковаться на тротуарах.
Об этом пишет Хмарочос.
Согласно новым правилам, которые начнут действовать в мае 2023 года, количество электросамокатов в центре города будет ограничено до 500. Сейчас в центре города разрешено размещать 1500 самокатов.
Местные власти хотят переместить самокаты поближе к станциям метро в жилых районах — подальше от центра. Это объясняют планами интегрировать самокаты в структуру городского транспорта.
Кроме того, из-за увеличения аварий на дорогах усилят правила дорожного движения и скоростные ограничения (не более 20 км/ч) для пользования самокатами. Парковаться на тротуарах будет запрещено.
В то же время следить за соблюдением правил должны компании, предлагающие аренду. В случае, если у компании будет много повторных нарушений, город может лишить ее лицензии.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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