В Вене хотят интегрировать электросамокаты в структуру городского транспорта — Finance.ua

В Вене хотят интегрировать электросамокаты в структуру городского транспорта
Власти Вены вводят новые правила пользования электросамокатами в городе — они предусматривают ограничение скорости и запрет парковаться на тротуарах.
Об этом пишет Хмарочос.
Согласно новым правилам, которые начнут действовать в мае 2023 года, количество электросамокатов в центре города будет ограничено до 500. Сейчас в центре города разрешено размещать 1500 самокатов.
Местные власти хотят переместить самокаты поближе к станциям метро в жилых районах — подальше от центра. Это объясняют планами интегрировать самокаты в структуру городского транспорта.
Кроме того, из-за увеличения аварий на дорогах усилят правила дорожного движения и скоростные ограничения (не более 20 км/ч) для пользования самокатами. Парковаться на тротуарах будет запрещено.
В то же время следить за соблюдением правил должны компании, предлагающие аренду. В случае, если у компании будет много повторных нарушений, город может лишить ее лицензии.
Поделиться новостью