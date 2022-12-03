В Вене хотят интегрировать электросамокаты в структуру городского транспорта — Finance.ua

В Вене хотят интегрировать электросамокаты в структуру городского транспорта Сегодня 23:41

Власти Вены вводят новые правила пользования электросамокатами в городе — они предусматривают ограничение скорости и запрет парковаться на тротуарах.

Об этом пишет Хмарочос

Согласно новым правилам, которые начнут действовать в мае 2023 года, количество электросамокатов в центре города будет ограничено до 500. Сейчас в центре города разрешено размещать 1500 самокатов.

Местные власти хотят переместить самокаты поближе к станциям метро в жилых районах — подальше от центра. Это объясняют планами интегрировать самокаты в структуру городского транспорта.

Кроме того, из-за увеличения аварий на дорогах усилят правила дорожного движения и скоростные ограничения (не более 20 км/ч) для пользования самокатами. Парковаться на тротуарах будет запрещено.

В то же время следить за соблюдением правил должны компании, предлагающие аренду. В случае, если у компании будет много повторных нарушений, город может лишить ее лицензии.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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