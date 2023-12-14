Власти Нидерландов призвали беженцев из Украины подумать об аренде жилья — Finance.ua

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Власти Нидерландов призвали беженцев из Украины подумать об аренде жилья

Мир
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Власти Нидерландов призвали беженцев из Украины подумать об аренде жилья
Власти Нидерландов призвали беженцев из Украины подумать об аренде жилья
Власти Нидерландов призвали украинцев, получивших временную защиту в стране, обдумать возможность самостоятельно снимать жилье при наличии финансовой возможности для освобождения мест для вновь прибывших сограждан.
Соответствующее объявление по просьбе Министерства юстиции и безопасности Королевства обнародовало посольство Украины в Нидерландах.
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Авторы обращения заверили, что Нидерланды будут поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. Они также напомнили, что более 100 тысяч переселенцев из Украины уже нашли убежище в Нидерландах. Многим из них помогают муниципалитеты при поддержке многочисленных неправительственных организаций и волонтеров, а также других украинцев, переехавших в Нидерланды раньше или после начала войны.
«К сожалению, война все еще идет и люди продолжают уезжать из Украины в поисках безопасного места в Нидерландах. Мы по-прежнему стремимся предоставить убежище для всех вновь прибывших. В то же время, для многих муниципалитетов становится труднее найти подходящие места, а существующие локации почти заполнены. Поэтому мы призываем тех украинцев, которые находятся в приютах и ​​могут самостоятельно снимать жилье, обдумать такую ​​возможность», — отмечается в объявлении.
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Приехавшие в Нидерланды впервые могут указать такое желание при регистрации в первом пункте прибытия и получить информацию о нидерландском рынке жилья, проинформировали в Министерстве юстиции и безопасности.
«Этими действиями мы стремимся обеспечить наиболее уязвимые категории беженцев из Украины в Нидерландах неотложным жильем», — акцентируется в обращении.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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