Власти Бали будут штрафовать туристов, использующих криптовалюты — Finance.ua
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Власти Бали будут штрафовать туристов, использующих криптовалюты

Криптовалюта
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Власти Бали будут штрафовать туристов, использующих криптовалюты
Власти Бали будут штрафовать туристов, использующих криптовалюты
Правительство провинции Бали усилит борьбу с иностранными туристами, использующими криптовалюты для расчетов в гостиницах, ресторанах, туристических местах, торговых центрах и других местах. Этот шаг является частью инициативы местных властей, направленной на поддержание целостности индонезийской валюты — рупии.
Об этом пишет Antara News.
Губернатор Ваян Костер на пресс-конференции, посвященной туризму на Бали, подчеркнул, что такие туристы будут строго наказаны. Чиновник предупредил, что любое нарушение будет иметь серьезные последствия.
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«Суровые меры могут включать депортацию, административные санкции, уголовное преследование, закрытие предприятий и другие жесткие санкции», — сказал Костер.
Эти меры согласовываются с Законом № 7 от 2011 года, обязывающим использовать рупию как единственное законное платежное средство в Индонезии. Отклонение от этого закона может привести к тюремному заключению сроком до одного года и штрафам до 200 миллионов рупий (13 300 долларов).
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Кроме того, рупия как официальная валюта в Индонезии также регулируется Законом № 4 от 2023 года о развитии и укреплении финансового сектора.
«Лица, занимающиеся валютными операциями без разрешения Банка Индонезии, могут быть наказаны лишением свободы от одного до пяти лет, штрафом от 50 млн рупий (около $3300) до 22 миллиардов рупий (около $1,4 млн)», — добавил политик.
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Несмотря на законодательные ограничения и потенциальные штрафы, оказывается, что многие туристы пренебрегают законом и используют криптовалюты для транзакций из-за слабого правоприменения. Трисно Нугрохо, глава представительства Bank Indonesia (BI) на Бали, заявил, что хотя криптовалюты запрещены как платежные инструменты, они все еще считаются разрешенными активами в Индонезии.
На фоне ограничений на Бали власти Индонезии собираются запустить собственную криптовалютную биржу. Ожидается, что ее развернут до того, как усилится надзор за рынком криптовалют. Однако пока не уточняется точная дата запуска платформы.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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