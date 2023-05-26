Криптовалютный аналитик прогнозирует рост Bitcoin до $160 000 — Finance.ua

Криптовалютный аналитик прогнозирует рост Bitcoin до $160 000 Сегодня 04:51 — Криптовалюта

Криптовалютный аналитик прогнозирует рост Bitcoin до $160 000

Криптовалютный эксперт ожидает, что ВТС будет торговаться за $160 000 после следующего халвинга, об этом TechDev написал на своей странице в Твиттере.

По мнению аналитика, новый ценовой рекорд флагманской криптовалюты будет достигнут довольно скоро — во ІІ квартале 2024 года. Ожидается, что халвинги ВТС состоятся в 2024, 2029 и 2033 годах. Как известно, халвинг сокращает в два раза количество токенов, получаемых майнерами биткоинов в качестве вознаграждения за свою работу.

На графике в паре с долларом США (USD) специалист продемонстрировал «путь к вершине, сопровождаемый линиями сопротивления» — уровнями коррекции Фибоначчи и текущим историческим максимумом 2021 года.

В настоящее время курс ВТС опустился ниже уровня поддержки в $27 000, хотя многие трейдеры прогнозировали закрепление актива выше этого значения и дальнейшее движение цены вверх. Однако такое положение дел не стало сюрпризом для экспертов — главная криптовалюта отреагировала на плохие показатели инфляции в Великобритании.

По прогнозам стоимости, с точкой зрения TechDev не согласились бы основатель компании по управлению активами Mott Capital Management Майкл Крамер и глава инвестиционной компании Eight Майкл ван де Поппе. Аналитики ожидают падения биткоина.

Так Поппе уверен, что для подтверждения грядущего роста биткоина нужно закрепиться выше $27 000 — это покажет настроение инвесторов-быков. Если же BTC не сможет подчинить и удержать указанную отметку, то скорее всего откатится до $26 000 или $26 500.

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noworries По материалам:

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