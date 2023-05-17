Bitcoin вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого краха экономики США, - Bloomberg — Finance.ua

Bitcoin вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого краха экономики США, - Bloomberg 17.05.2023, 01:01 — Криптовалюта

Bitcoin вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого краха экономики США, - Bloomberg

Согласно исследованию Markets Live Pulse, проведенному по заказу Bloomberg, биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого дефолта в США. Так, около 8% опрошенных крупных инвесторов и 11% розничных охотно купят ВТС для защиты своих сбережений.

По данным опроса, флагманская криптовалюта вошла в тройку приоритетных активов для хеджирования финансовых рисков при наступлении дефолта. Первое место заняло золото, в него готовы вкладывать средства 51,7% крупных инвесторов и 45,7% розничных. Второе место получили государственные облигации США с 14% и 15% соответственно.

Исследователи Bloomberg убеждены: биткоин стал популярнее в глазах инвесторов, потому что, в отличие от фиатных денег, ВТС не имеет центрального банка как эмитента, а децентрализованная структура позволяет создавать собственную финансовую систему. В то же время эксперты предупреждают: ценность BTC вытекает из многих факторов и базируется на доверии инвесторов.

«Пока общество верит в систему фиата — бумажные деньги будут иметь ценность. Ситуация с биткоином аналогичная — актив будет ценным, пока пользователи будут верить в него», — подытожили аналитики.

Пока пользователи активно вкладывают средства в ВТС — число адресов криптокошельков, содержащих один или более биткоин, превысило один миллион. По данным Glassnode, такие показатели были достигнуты в субботу, 13 мая.

Напомним, в серии твитов бывший гендиректор BitMEX Артур Хейс поделился мнением о текущей ситуации с банками США и как она может повлиять на рынок криптовалют. Аналитик уверен, что крушение банка First Republic Bank не будет последним в финансовом секторе. Хейс ожидает, что после повышения процентной ставки ФРС проблемы с ликвидностью могут возникнуть и у других американских банков.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.