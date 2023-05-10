У Bitcoin нет шансов стать мировой резервной валютой, - Уоррен Баффетт — Finance.ua
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У Bitcoin нет шансов стать мировой резервной валютой, - Уоррен Баффетт

Криптовалюта
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Люди могут терять веру в доллар, но это не значит, что мировой резервной валютой может стать Bitcoin. Об этом заявил миллиардер Уоррен Баффетт на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway, которое освещал CNBC.
Он уточнил, что не видит кандидатов на замену доллара США в роли мировой резервной валюты. При этом Баффетт назвал «безумием» дальнейшую печать денег. С ним согласился вице-председатель Berkshire Hathaway Чарльз Мангер.
«В какой-то момент печать денег для покупки лодок станет контрпродуктивной», — заявил он.
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Баффетт уверен, что топ-менеджмент First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank должен понести ответственность за возникшие в работе банков проблемы.
Он также выразил доверие председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу. По словам Баффетта, никто не понимает ситуацию с госдолгом лучше главы регулятора.
Отметим, миллиардер известен своей критикой криптоиндустрии. В феврале 2020 года он назвал Bitcoin «полным нулем», не имеющим ценности, а в мае 2022 года заявил, что отказался бы от гипотетической возможности купить все BTC за $25.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Forklog
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