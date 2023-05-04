Bitcoin спрогнозировали достижение $1 миллиона из-за банкротства банков в США — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали достижение $1 миллиона из-за банкротства банков в США Сегодня 20:39 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали достижение $1 миллиона из-за банкротства банков в США

Бывший гендиректор криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс предположил, что курс Bitcoin может взлететь до $1 млн из-за банкротства финансовых учреждений США.

В серии твитов Артур Хейс поделился мнением о текущей ситуации с банками и как она может повлиять на рынок криптовалют. Аналитик уверен, что крушение банка First Republic Bank не будет последним в финансовом секторе. Хейс ожидает, что проблемы с ликвидностью могут возникнуть и у других американских банков, поскольку Федеральная резервная система США (ФРС) готовится снова повысить процентные ставки.

По словам Хейса, ФРС либо «не понимает, что творит, либо понимает и молится, чтобы инвесторы ничего не поняли». В любом случае повышение ставок гарантирует крах еще одного банка, написал Хейс. Он предположил, что в кредитном портфеле этого банка будут превалировать неликвидные ссуды на коммерческую недвижимость.

Читайте также Аналитик заявил, что у Bitcoin есть все шансы стать главной валютой мира

станут стимулом для стремительного роста BTC до $1 млн. Реакция ФРС на банковский кризис повысит интерес к флагманской криптовалюте и всему криптовалютному пространству. В сравнении с другими средствами сбережения, такими как золото и недвижимость, Bitcoin может стать наиболее привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся защитить свои накопления, убежден Хейс. Соучредитель BitMEX отметил, что кризис в банковском секторе может спровоцировать макроэкономические потрясения, которыеРеакция ФРС на банковский кризис повысит интерес к флагманской криптовалюте и всему криптовалютному пространству. В сравнении с другими средствами сбережения, такими как золото и недвижимость, Bitcoin может стать наиболее привлекательным вариантом для инвесторов, стремящихся защитить свои накопления, убежден Хейс.

Как заявил Артур Хейс на прошлой неделе, у ВТС есть все шансы стать мировой резервной валютой. Хейс спрогнозировал, что Федеральная резервная система и правительство США постараются сохранить доминирующие позиции американской валюты, но остановить процесс ее ослабления они не смогут.

За последний год масштабы использования доллара в глобальной экономике сократились. Азиатские и латиноамериканские страны заключают соглашения с Китаем и Индией о взаиморасчетах в национальных валютах", — отметил тогда аналитик.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.