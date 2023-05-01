Аналитик заявил, что у Bitcoin есть все шансы стать главной валютой мира — Finance.ua

Аналитик заявил, что у Bitcoin есть все шансы стать главной валютой мира
Криптовалютный аналитик и соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс поделился собственной точкой зрения по поводу будущей значимости Bitcoin для всего мира. Хейс убежден, что УТС есть все шансы стать главной валютой мира.
По словам эксперта, Bitcoin будет укреплять позиции в мировой финансовой системе, ослабляя влияние американского доллара. В среднесрочной перспективе BTC может стать мировой резервной валютой. Все больше инвесторов рассматривают главную криптовалюту как средство сбережения капитала, подчеркнул Артур Хейс.
«За последний год масштабы применения доллара в глобальной экономике сократились. Азиатские и латиноамериканские страны заключают соглашения с Китаем и Индией о взаиморасчетах в национальных валютах», — подчеркнул экс-директор BitMEX.
Хейс спрогнозировал, что Федеральная резервная система и правительство США постараются сохранить доминирующие позиции американской валюты, но остановить процесс ее ослабления они не смогут.
Параллельно будет продолжаться активное принятие Bitcoin. Он становится не только средством накопления капитала, но и платежным инструментом, отметил соучредитель BitMEX.
В конце марта Хейс заявил, что BTC взлетит до $1 миллиона. Мировой финансовый кризис подрывает доверие инвесторов к традиционной банковской системе и заставляет их искать альтернативные инструменты для хеджирования рисков. Именно этот фактор создает условия для увеличения стоимости ведущей криптовалюты, убежден аналитик.
С тем, что ВТС является инструментом для хеджирования рисков, убежден и директор по доходам и маркетингу компании BitPay Уильям Зильке.
«Bitcoin становится инструментом хеджирования от инфляции и растущей банковской неопределенности, поэтому мы наблюдаем рост его цены частично из-за того, что инвесторы ищут защиты», — говорил эксперт в начале апреля.
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