Аналитик заявил, что у Bitcoin есть все шансы стать главной валютой мира — Finance.ua

Аналитик заявил, что у Bitcoin есть все шансы стать главной валютой мира Сегодня 22:23 — Криптовалюта

Аналитик заявил, что у Bitcoin есть все шансы стать главной валютой мира

Криптовалютный аналитик и соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс поделился собственной точкой зрения по поводу будущей значимости Bitcoin для всего мира. Хейс убежден, что УТС есть все шансы стать главной валютой мира.

В среднесрочной перспективе BTC может стать мировой резервной валютой. Все больше инвесторов рассматривают главную криптовалюту как средство сбережения капитала, подчеркнул Артур Хейс. По словам эксперта, Bitcoin будет укреплять позиции в мировой финансовой системе, ослабляя влияние американского доллара.Все больше инвесторов рассматривают главную криптовалюту как средство сбережения капитала, подчеркнул Артур Хейс.

«За последний год масштабы применения доллара в глобальной экономике сократились. Азиатские и латиноамериканские страны заключают соглашения с Китаем и Индией о взаиморасчетах в национальных валютах», — подчеркнул экс-директор BitMEX.

Хейс спрогнозировал, что Федеральная резервная система и правительство США постараются сохранить доминирующие позиции американской валюты, но остановить процесс ее ослабления они не смогут.

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Параллельно будет продолжаться активное принятие Bitcoin. Он становится не только средством накопления капитала, но и платежным инструментом, отметил соучредитель BitMEX.

В конце марта Хейс заявил, что BTC взлетит до $1 миллиона. Мировой финансовый кризис подрывает доверие инвесторов к традиционной банковской системе и заставляет их искать альтернативные инструменты для хеджирования рисков. Именно этот фактор создает условия для увеличения стоимости ведущей криптовалюты , убежден аналитик.

С тем, что ВТС является инструментом для хеджирования рисков, убежден и директор по доходам и маркетингу компании BitPay Уильям Зильке.

«Bitcoin становится инструментом хеджирования от инфляции и растущей банковской неопределенности, поэтому мы наблюдаем рост его цены частично из-за того, что инвесторы ищут защиты», — говорил эксперт в начале апреля.

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noworries По материалам:

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