Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году — Finance.ua

Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году Сегодня 14:10 — Криптовалюта

Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году

По прогнозам чат-бота ChatGPT, уже в этом году Bitcoin может достичь исторического экстремума в диапазоне от $100 000 до $120 000. Искусственный интеллект сделал такое предсказание, основываясь на оптимистичных настроениях участников криптовалютного сообщества, ведь большинство ожидает положительных показателей.

Отвечая на вопросы журналистов о возможных факторах стремительного роста BTC ИИ отметил, что в обществе растет принятие флагманского цифрового актива. Большое количество инвесторов либо продолжает хранить токен, либо только начинает вкладывать в него средства, считая Bitcoin менее рисковым активом.

Читайте также Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в ближайшее время

По словам ChatGPT, массовый приток институциональных инвесторов стал основным из факторов недавнего роста Bitcoin. Дальнейший рост доверия к BTC и потенциал его расширения связан с планами крупных финансовых организаций по внедрению услуг по торговле цифровыми активами. Об этом не раз говорили представители Goldman Sachs и JPMorgan.

Некоторые аналитики согласны с прогнозом ChatGPT. Так, криптовалютный эксперт Маршалл Берд считает, что у ВТС действительно есть потенциал для достижения $100 000 уже в этом году. Старший стратег Bloomberg Майк МакГлоун придерживается более консервативного сценария. Он предположил, что флагман крипторынка достигнет указанного уровня до 2025 года. В свою очередь специалисты из Deutsche Bank выразили мнение, что Bitcoin удастся преодолеть уровень в $100 000 через 5 лет.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.