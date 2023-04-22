Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году — Finance.ua
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Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году

Криптовалюта
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Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году
Искусственный интеллект спрогнозировал рост Bitcoin до $100 000 уже в 2023 году
По прогнозам чат-бота ChatGPT, уже в этом году Bitcoin может достичь исторического экстремума в диапазоне от $100 000 до $120 000. Искусственный интеллект сделал такое предсказание, основываясь на оптимистичных настроениях участников криптовалютного сообщества, ведь большинство ожидает положительных показателей.
Отвечая на вопросы журналистов о возможных факторах стремительного роста BTC ИИ отметил, что в обществе растет принятие флагманского цифрового актива. Большое количество инвесторов либо продолжает хранить токен, либо только начинает вкладывать в него средства, считая Bitcoin менее рисковым активом.
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По словам ChatGPT, массовый приток институциональных инвесторов стал основным из факторов недавнего роста Bitcoin. Дальнейший рост доверия к BTC и потенциал его расширения связан с планами крупных финансовых организаций по внедрению услуг по торговле цифровыми активами. Об этом не раз говорили представители Goldman Sachs и JPMorgan.
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Некоторые аналитики согласны с прогнозом ChatGPT. Так, криптовалютный эксперт Маршалл Берд считает, что у ВТС действительно есть потенциал для достижения $100 000 уже в этом году. Старший стратег Bloomberg Майк МакГлоун придерживается более консервативного сценария. Он предположил, что флагман крипторынка достигнет указанного уровня до 2025 года. В свою очередь специалисты из Deutsche Bank выразили мнение, что Bitcoin удастся преодолеть уровень в $100 000 через 5 лет.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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