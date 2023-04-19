Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в ближайшее время — Finance.ua

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в ближайшее время 19.04.2023, 01:25 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозировали достижение исторического максимума в ближайшее время

Известный криптовалютный аналитик под псевдонимом DonAlt, который в 2022 году точно предсказал «дно BTC», поделился своими обновленными прогнозами по поводу будущего Bitcoin. Эксперт вполне серьезно рассматривает возможность того, что стоимость BTC существенно вырастет в ближайшее время и достигнет исторического максимума в $69 000.

Как считает DonAlt, для полномасштабного бычьего ралли Bitcoin нужно преодолеть важный уровень сопротивления около $33 000. Впрочем, эксперт подчеркнул, что по достижении $33 000 пойдет небольшая коррекционная волна — инвесторам не стоит впадать в панику.

Аналитик убежден, что прорыв сопротивления на уровне $33 000 может поднять цену BTC до $50 000. После этого ожидается откат до $30 000 и достижение исторического максимума в дальнейшем.

С мнением DonAlt согласился криптостратег под ником Cred. По его мнению, Bitcoin не встретит каких-либо препятствий до $32 500, следующая коррекция произойдет на уровне $35 000. Если оба «рубежа» будут взяты, то BTC быстро подскочет до $40 000 и выше, убежден Cred.

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noworries По материалам:

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