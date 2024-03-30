Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции — Finance.ua
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Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции

Фондовый рынок
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Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции
Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции
Одной из основных особенностей новой прошивки One UI 6.1 стали функции с искусственным интеллектом. Первоначально этот апдейт был эксклюзивом линейки Galaxy S24, а теперь Samsung обновил несколько старых смартфонов.
Об этом пишет Gizchina.
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Распространение One UI 6.1 для этих моделей Samsung началось в четверг, 28 марта. А к концу 2024-го функции AI появятся на других устройствах линейки Galaxy:
  • Galaxy Tab S9 Plus;
  • Galaxy Tab S9 Ultra;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 Plus;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy Z Fold5;
  • Galaxy Z Flip5.
Распространение обновлений происходит волнами, поэтому One UI 6.1 могло не появиться в указанную дату для всех пользователей одновременно.
Samsung может потребоваться несколько дней или даже недель, чтобы обновить все соответствующие устройства во всех регионах.
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Одной из наиболее впечатляющих новых функций является живой перевод (Live translate), позволяющий общаться на «живом» языке с людьми, говорящими на разных языках.
Функция использует ИИ для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону.
Также появилась функция Chat Assist — умный помощник, встроенный в клавиатуру.
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Вместо того чтобы отправить сообщение как есть, вы можете ввести ваш тест в чате с Chat Assist. Он проанализирует написанное и при необходимости перепишет его и изменит тон, чтобы передать то, что вы пытаетесь сказать.

Среди других функций:

  • диктофон, который переводит запись в текст и сразу же делает краткий перевод содержимого;
  • генеративный редактор ИИ в приложении «Галерея»;
  • «умный» поиск информации о предметах через камеру.
По материалам:
borgexpert
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