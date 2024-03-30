Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции — Finance.ua

Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции Сегодня 04:02 — Фондовый рынок

Владельцы старых смартфонов Samsung могут обновить устройство и получить ИИ-функции

Одной из основных особенностей новой прошивки One UI 6.1 стали функции с искусственным интеллектом. Первоначально этот апдейт был эксклюзивом линейки Galaxy S24, а теперь Samsung обновил несколько старых смартфонов.

Об этом пишет Gizchina.

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Распространение One UI 6.1 для этих моделей Samsung началось в четверг, 28 марта. А к концу 2024-го функции AI появятся на других устройствах линейки Galaxy:

Galaxy Tab S9 Plus;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S23;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy Z Fold5;

Galaxy Z Flip5.

Распространение обновлений происходит волнами, поэтому One UI 6.1 могло не появиться в указанную дату для всех пользователей одновременно.

Samsung может потребоваться несколько дней или даже недель, чтобы обновить все соответствующие устройства во всех регионах.

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Какие ИИ-функции получили смартфоны Samsung

Одной из наиболее впечатляющих новых функций является живой перевод (Live translate), позволяющий общаться на «живом» языке с людьми, говорящими на разных языках.

Функция использует ИИ для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону.

Также появилась функция Chat Assist — умный помощник, встроенный в клавиатуру.

Вместо того чтобы отправить сообщение как есть, вы можете ввести ваш тест в чате с Chat Assist. Он проанализирует написанное и при необходимости перепишет его и изменит тон, чтобы передать то, что вы пытаетесь сказать.

Среди других функций:

диктофон , который переводит запись в текст и сразу же делает краткий перевод содержимого;

, который переводит запись в текст и сразу же делает краткий перевод содержимого; генеративный редактор ИИ в приложении «Галерея»;

ИИ в приложении «Галерея»; «умный» поиск информации о предметах через камеру.

borgexpert По материалам:

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