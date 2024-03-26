Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны — Finance.ua

Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны Сегодня 02:41 — Технологии&Авто

Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны

Samsung Galaxy A55 стал первым смартфоном компании с поддержкой функции Seamless Updates для обновлений Android. Эту функцию поддерживали многие производители кроме южнокорейского гиганта.

Samsung наконец-то ввела бесперебойное обновление Android на своих последних устройствах Galaxy. Непрерывные обновления впервые были представлены в Android Nougat еще в 2016 году, сейчас большинство производителей Android-устройств его поддерживают.

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Функция Seamless Updates позволяет устройствам устанавливать обновления в фоновом режиме и применять обновления при перезагрузке. Хотя обычно это работает медленнее и может занимать больше памяти, это обеспечивает более безопасную установку обновлений с возможностью вернуться в предыдущую сборку программного обеспечения. Это также позволяет полностью использовать устройство во время длительной установки.

Как пишут SamMobile и The Mobile Indian, Samsung наконец-то также добавила поддержку этой функции на свои устройства. Первым из таких стал Samsung Galaxy A55. После загрузки обновления на гаджете появляется новое сообщение «Загрузка и установка». На это устройство автоматически устанавливается обновление, и пользователям предлагается перезагрузить устройство. На других существующих смартфонах Samsung после загрузки обновления появляется подсказка «Установить сейчас».

Пока неизвестно, планирует ли Samsung предоставить доступ к бесперебойному обновлению для всех смартфонов линейки Galaxy.

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