Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны — Finance.ua
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Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны

Технологии&Авто
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Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны
Samsung начала добавлять функцию бесперебойного обновления Android в свои смартфоны
Samsung Galaxy A55 стал первым смартфоном компании с поддержкой функции Seamless Updates для обновлений Android. Эту функцию поддерживали многие производители кроме южнокорейского гиганта.
Samsung наконец-то ввела бесперебойное обновление Android на своих последних устройствах Galaxy. Непрерывные обновления впервые были представлены в Android Nougat еще в 2016 году, сейчас большинство производителей Android-устройств его поддерживают.
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Функция Seamless Updates позволяет устройствам устанавливать обновления в фоновом режиме и применять обновления при перезагрузке. Хотя обычно это работает медленнее и может занимать больше памяти, это обеспечивает более безопасную установку обновлений с возможностью вернуться в предыдущую сборку программного обеспечения. Это также позволяет полностью использовать устройство во время длительной установки.
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Как пишут SamMobile и The Mobile Indian, Samsung наконец-то также добавила поддержку этой функции на свои устройства. Первым из таких стал Samsung Galaxy A55. После загрузки обновления на гаджете появляется новое сообщение «Загрузка и установка». На это устройство автоматически устанавливается обновление, и пользователям предлагается перезагрузить устройство. На других существующих смартфонах Samsung после загрузки обновления появляется подсказка «Установить сейчас».
Пока неизвестно, планирует ли Samsung предоставить доступ к бесперебойному обновлению для всех смартфонов линейки Galaxy.
По материалам:
internetua.com
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