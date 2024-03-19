У линейки Samsung Galaxy S25 будет абсолютно новый дизайн — Finance.ua

У линейки Samsung Galaxy S25 будет абсолютно новый дизайн Сегодня 05:39 — Фондовый рынок

У линейки Samsung Galaxy S25 будет абсолютно новый дизайн

По его словам, на смену почти одинаковым Galaxy S22, Galaxy S23 и Galaxy S24 придут абсолютно новые Galaxy S25. Концепция и дизайн смартфонов изменятся.

Утверждается, что базовый Samsung Galaxy S25 получит 6,36-дюймовый Super AMOLED-дисплей. Для сравнения, у актуального Samsung Galaxy S24 экран 6,2-дюймовый. Что касается увеличенного Samsung Galaxy S25+ и топового Samsung Galaxy S25 Ultra, то о них никакой информации пока нет.

Премьера линейки Samsung Galaxy S25 состоится в начале 2025 года. Скорее всего, в зависимости от региона смартфоны будут комплектовать либо чипом Exynos нового поколения, либо флагманским Snapdragon’ом. Samsung Galaxy S25 Ultra, по аналогии с Samsung Galaxy S24 Ultra, предположительно, предложат только со Snapdragon 8 Gen 4.

itechua По материалам:

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