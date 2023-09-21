Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года — Finance.ua

Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года

Крупнейший маркетплейс Украины Rozetka.ua до конца года планирует значительно нарастить количество своих точек выдачи.

Пока у онлайн-ритейлера почти 400 магазинов, до 24 февраля 2022-го их было 270.

«Люди охотнее принимают решение о заказе, когда видят, что мы физически присутствуем там, где они живут. Это усиливает доверие», — объяснила Ирина Чечеткина Forbes.

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По ее словам, в планах до конца года открыть еще около 100 точек выдачи заказов Rozetka.

В точках Rozetka не только выдают заказы, но и продают напитки, кондитерку и другие товары.

Точки Rozetka работают во всех неоккупированных регионах страны, даже в прифронтовых Славянске, Краматорске, Константиновке, Херсоне.

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«Магазины в прифронтовой зоне мало чем отличаются от условно „мирных“, разве что там больше военных посетителей», — рассказала Чечеткина. В Херсоне компания открыла магазин на третий день после освобождения города.

Первый офлайн-маркет ритейлер открыл еще в 2008 году, однако активно инвестировать в это направление начал в 2017 году.

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«Мы начали развивать эту сеть магазинов, когда поняли, что людям нравится общаться с нами, — сказала Чечеткина. — Мы увидели, что в городах, где есть наши точки, мы общаемся с покупателями более активно, торговля идет лучше». С октября 2020 г. компания продает франшизы на свои отделения.

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