Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года

Фондовый рынок
52
Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года
Владельцы Rozetka раскрыли планы развития сети до конца 2023 года
Крупнейший маркетплейс Украины Rozetka.ua до конца года планирует значительно нарастить количество своих точек выдачи.
Пока у онлайн-ритейлера почти 400 магазинов, до 24 февраля 2022-го их было 270.
«Люди охотнее принимают решение о заказе, когда видят, что мы физически присутствуем там, где они живут. Это усиливает доверие», — объяснила Ирина Чечеткина Forbes.
Читайте также
По ее словам, в планах до конца года открыть еще около 100 точек выдачи заказов Rozetka.
В точках Rozetka не только выдают заказы, но и продают напитки, кондитерку и другие товары.
Точки Rozetka работают во всех неоккупированных регионах страны, даже в прифронтовых Славянске, Краматорске, Константиновке, Херсоне.
Читайте также
«Магазины в прифронтовой зоне мало чем отличаются от условно „мирных“, разве что там больше военных посетителей», — рассказала Чечеткина. В Херсоне компания открыла магазин на третий день после освобождения города.
Первый офлайн-маркет ритейлер открыл еще в 2008 году, однако активно инвестировать в это направление начал в 2017 году.
Читайте также
«Мы начали развивать эту сеть магазинов, когда поняли, что людям нравится общаться с нами, — сказала Чечеткина. — Мы увидели, что в городах, где есть наши точки, мы общаемся с покупателями более активно, торговля идет лучше». С октября 2020 г. компания продает франшизы на свои отделения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.