Rozetka ввела минимальную стоимость заказа — Finance.ua

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Rozetka ввела минимальную стоимость заказа

Личные финансы
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Rozetka ввела минимальную стоимость заказа
Rozetka ввела минимальную стоимость заказа
Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka установил стоимость минимального заказа на уровне 200 грн.
Об этом сообщается на сайте маркетплейса, на что обратило внимание издание Mezha.Media.
Теперь покупатели, желающие выбрать товар меньше этой суммы и оформить его доставку в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов, не смогут этого сделать.
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В Rozetka не объявляли об изменении правил в своих соцсетях, информация о нововведениях появилась в справочном центре интернет-магазина.

Общие условия

  1. Срок резерва — 2 дня от планируемой даты выдачи.
  2. Дата выдачи указывается при подтверждении заказа.
  3. Доступна оплата подарочным сертификатом.
  4. Вы можете оплатить заказ в магазине картой или наличными.
  5. Вы можете отказаться от части заказа.
  6. Во всех наших магазинах и точках выдачи есть примерочные.
  7. Минимальная сумма заказа — 200 грн.
Еще в августе у Rozetka не было подобных ограничений, а в справочном центре не было информации о сумме минимального заказа.
Старые правила Росетка. Источник: Mezha. Media
Старые правила Росетка. Источник: Mezha. Media
Судя по всему, такой подход должен упростить для Rozetka логистику и увеличить сумму среднего чека, впрочем, пользователям придется привыкнуть набирать товары в корзину, а не делать несколько заказов недорогих товаров подряд.
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По материалам:
mezha.media
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