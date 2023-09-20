Rozetka ввела минимальную стоимость заказа — Finance.ua

Rozetka ввела минимальную стоимость заказа Сегодня 12:02 — Личные финансы

Rozetka ввела минимальную стоимость заказа

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka установил стоимость минимального заказа на уровне 200 грн.

Об этом сообщается на сайте маркетплейса, на что обратило внимание издание Mezha.Media

Теперь покупатели, желающие выбрать товар меньше этой суммы и оформить его доставку в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов, не смогут этого сделать.

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В Rozetka не объявляли об изменении правил в своих соцсетях, информация о нововведениях появилась в справочном центре интернет-магазина.

Общие условия

Срок резерва — 2 дня от планируемой даты выдачи. Дата выдачи указывается при подтверждении заказа. Доступна оплата подарочным сертификатом. Вы можете оплатить заказ в магазине картой или наличными. Вы можете отказаться от части заказа. Во всех наших магазинах и точках выдачи есть примерочные. Минимальная сумма заказа — 200 грн.

Еще в августе у Rozetka не было подобных ограничений, а в справочном центре не было информации о сумме минимального заказа.

Старые правила Росетка. Источник: Mezha. Media

Судя по всему, такой подход должен упростить для Rozetka логистику и увеличить сумму среднего чека, впрочем, пользователям придется привыкнуть набирать товары в корзину, а не делать несколько заказов недорогих товаров подряд.

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