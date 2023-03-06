«Розетка» запускается в Польше — Finance.ua

«Розетка» запускается в Польше Сегодня 10:01 — Личные финансы

«Розетка» запускается в Польше, Зображення: Ain.ua

Украинский интернет-супермаркет «Розетка» запустил польский сайт, а также ищет людей, которые будут работать с этим рынком.

Об этом пишет Ain.ua.

Магазин работает на польском домене верхнего уровня (обычно предоставляется только владельцам торговых марок). Верстка польской версии сайта полностью повторяет украинскую версию, хотя видно, что у магазина пока меньше, и товарных категорий не так много, как у украинского сайта.

В начале марта 2023 г. компания также разместила несколько вакансий, указывающих на развитие польской версии сайта. К примеру, 3 марта 2023 года «Розетка» запостила вакансию контент-менеджера со знанием польского языка по направлению бытовой техники. Специалист должен добавлять и модерировать товары на сайте, а также проверять карточки товаров на ошибки.

Также компания ищет модератора перевода на польский язык, который будет переводить описание товаров для сайта, а также будет проверять уже существующие переводы.

Компания пока не предоставляла официальный комментарий о запуске в Польше.

Напомним, ранее Rozetka запустила доставку в Польшу. Теперь доставка доступна для определенных категорий товаров, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро (из-за таможенных ограничений). Стоимость доставки — от 153 гривен.

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