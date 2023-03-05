Работу в Польше нашли 84% трудоспособных беженцев — исследование — Finance.ua
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Работу в Польше нашли 84% трудоспособных беженцев — исследование

Личные финансы
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Большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%). Почти четверть (27%) трудоустроенных в Польше беженцев нашли работу в течение первого месяца по прибытии в Польшу. Еще 34% респондентов сообщили, что нашли работу в течение 1-3 месяцев после приезда в Польшу.
Об этом свидетельствуют данные опроса «Военные беженцы из Украины. Год в Польше», проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.
По мнению авторов исследования, этот результат говорит о высокой эффективности внедренных системных решений польским правительством (например, упрощенная процедура трудоустройства для беженцев из Украины), значительная поддержка работодателей в интеграции беженцев на польский рынок труда и желание беженцев работать.
Почти каждый третий украинец (38% респондентов) сменил работодателя за год. По словам авторов исследования, это означает, что чувство уверенности и независимости украинских беженцев на польском рынке труда растет.
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«Беженцы ищут предложения работы, больше соответствующие их навыкам и квалификациям, в том числе благодаря изучению польского языка и профессиональному обучению. Столь высокий уровень занятости среди украинцев уже в первые месяцы пребывания в Польше свидетельствует не только об их решимости устроиться на работу, но и об открытости польских предпринимателей новым работникам, а также о потребностях рынка и экономики Польши», — убеждает председатель правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Справка Finance.ua:

  • По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли около 10 миллионов беженцев. Около 1,5 миллиона получили временную защиту в Польше.
  • По информации Министерства семьи и социальной политики, с начала полномасштабного вторжения по упрощенным процедурам в Польше трудоустроились около 900 тысяч граждан Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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